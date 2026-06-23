La Iglesia y la posibilidad de "volver a ser 12"

El alemán Joseph Ratzinger y el argentino Jorge Bergoglio compartieron como cardenales el cóclave de 2005, cuando el primero de ellos fue elegido sumo pontífice (Benedicto XVI). En 2013 el religioso teutón anunció su imprevista e histórica renuncia, recayendo su sucesión en el sudamericano, quien a partir de ese momento se convertirá en el papa Francisco.