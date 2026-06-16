León XIV en Barcelona exponiendo la verticalidad del perdón

La jornada barcelonesa del pontífice deshace la dicotomía que con tanta frecuencia separa el compromiso social de la Iglesia con la búsqueda contemplativa de la belleza. La misma mano que se extendió para consolar a los reclusos en la penitenciaría de Brians 1, se alzó horas después para bendecir la cruz que remata el cielo de la metrópoli.