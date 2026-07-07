Cada 7 de julio el mundo rinde homenaje a uno de los ingredientes más nobles, antiguos y venerados de la gastronomía global. Su consumo se remonta a más de 5.300 años en América y hoy sigue conquistando los paladares más exigentes, consolidándose como un verdadero superalimento con múltiples beneficios para la salud.
Día Mundial del Cacao: tres recetas fáciles para hacer en casa y celebrar su historia milenaria
En esta jornada especial, exploramos el legado cultural del "alimento de los dioses", desde su origen amazónico hasta su impacto global, con recetas que destacan su versatilidad.
Más de 5.000 años de mística e historia
Las investigaciones arqueológicas sitúan el origen del cultivo y consumo del cacao en la región amazónica, abarcando las zonas tropicales y subtropicales de América. Los primeros pueblos mesoamericanos descubrieron las virtudes de este fruto y lo trasladaron hacia América Central, expandiendo su uso de forma masiva.
Civilizaciones de la talla de los mayas, incas y aztecas no solo lo consumían de manera cotidiana, sino que le otorgaban un profundo valor simbólico. El Theobroma cacao (que en griego significa "alimento de los dioses") funcionaba como energizante, tónico natural para prevenir enfermedades, protagonista en ceremonias de bautismo o matrimonio y, en algunas culturas, incluso como moneda de intercambio comercial. De acuerdo con los registros históricos, Cristóbal Colón fue el primer europeo en probarlo al recibir un chocolate amargo preparado por los mayas.
Cacao y chocolate: una diferencia fundamental
Aunque popularmente se suelen usar como sinónimos, existe una distinción clara dentro de la industria. El cacao es el fruto puro extraído del árbol, mientras que el chocolate tiene su propia efeméride el 13 de septiembre y refiere al producto procesado y elaborado a partir de la semilla del cacao mezclada con azúcar y otros ingredientes.
Actualmente, Europa lidera el consumo mundial con más de 1,2 millones de toneladas al año, destacándose países como Francia, Suiza, Alemania, Bélgica y el Reino Unido, seguidos muy de cerca por Estados Unidos y Brasil.
Tres opciones sencillas para celebrar en la cocina
Para conmemorar este día, existen alternativas rápidas y deliciosas que permiten aprovechar todo el sabor del cacao amargo sin complicaciones técnicas.
1. Los clásicos Brownies
- Ingredientes: 2 huevos, 100 g de azúcar, 80 g de manteca derretida, 50 g de cacao amargo, 80 g de harina y 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Preparación: Batir los huevos con el azúcar. Incorporar la manteca, la vainilla, el cacao y la harina. Colocar la mezcla en un molde enmantecado y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos.
2. Licuado de banana y cacao (ideal para meriendas)
- Ingredientes: 1 banana madura, 1 vaso de leche, 1 cucharada de cacao amargo, 1 cucharadita de miel (opcional) y hielo.
- Preparación: Colocar todos los componentes en la licuadora hasta lograr una consistencia homogénea y servir inmediatamente bien frío.
3. Trufas de cacao (sin uso de horno)
- Ingredientes: 200 g de galletitas trituradas, 100 g de queso crema o dulce de leche, 2 cucharadas de cacao amargo y coco rallado o cacao extra para la cobertura.
- Preparación: Unificar los ingredientes principales hasta formar una masa uniforme. Moldear pequeñas bolitas con las manos, pasarlas por el coco rallado o el cacao extra y refrigerar en la heladera durante una hora antes de consumir.
El Día Mundial del Cacao, impulsado originalmente en 2010 por la Organización Internacional de Productores de Cacao (ICCO) junto a la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros, invita no solo a disfrutar de sus preparaciones, sino a valorar un fruto que transformó la matriz alimenticia y cultural del planeta entero.