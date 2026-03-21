Por qué este 21 de marzo se celebra el Día del Tiramisú y cómo prepararlo de forma simple en casa
El postre que nació para "levantar el ánimo" tiene hoy su jornada mundial. En esta nota, te contamos la historia detrás de sus capas de café y mascarpone, y te revelamos la receta infalible para lucirte este sábado en la mesa de los santafesinos.
Con el tiempo, la receta evolucionó incorporando el café, el cacao y el emblemático queso mascarpone, consolidándose como el embajador dulce de Italia en el mundo.
Llegó el 21 de marzo y, con él, una de las efemérides más dulces del calendario gastronómico: el Día Mundial del Tiramisú. Este postre, que se convirtió en un clásico de las cartas de los restaurantes de nuestro país y de los almuerzos familiares, tiene un origen que mezcla la tradición campesina con leyendas de la noche italiana.
La palabra "tiramisú" proviene de la expresión italiana "ti tira su", que literalmente significa "tírame arriba" o, más en argentino, "levantame el ánimo". Aunque existen disputas históricas sobre su creación, la versión más aceptada sitúa su nacimiento en la región del Véneto, específicamente en la ciudad de Treviso, a fines de los años 60.
Se dice que su antecesor fue el "sbatudin", una mezcla energética de yema de huevo y azúcar que las abuelas italianas daban a los niños y recién casados para fortalecerlos. Con el tiempo, la receta evolucionó incorporando el café, el cacao y el emblemático queso mascarpone, consolidándose como el embajador dulce de Italia en el mundo.
La elección del 21 de marzo no es casual. Fue impulsada en 2017 por los escritores gastronómicos Clara y Gigi Padovani. La idea detrás de esta fecha es recibir la primavera (en el hemisferio norte) con una explosión de energía y sabor, dejando atrás el gris del invierno. Aquí, en nuestro otoño litoraleño, la fecha nos invita a encender la cafetera y disfrutar de esa textura cremosa que tan bien acompaña nuestras tardes.
Llegó el 21 de marzo y, con él, una de las efemérides más dulces del calendario gastronómico: el Día Mundial del Tiramisú.
Paso a paso: cómo hacer un tiramisú perfecto en casa
No hace falta ser un experto pastelero para lograr un resultado profesional. Aquí te dejamos una guía simplificada para que hoy mismo puedas celebrar en casa:
La crema: separá las yemas de las claras. Batí las yemas con el azúcar hasta que queden pálidas y espumosas. Agregá el mascarpone e integralos con suavidad.
El punto nieve: batí las claras a punto nieve e incorporalas a la mezcla anterior con movimientos envolventes para no perder el aire.
El armado: pasá las vainillas rápidamente por el café (con el licor si elegiste usarlo). No las empapes demasiado para que no se desarmen.
Capas: en una fuente, intercalá una capa de vainillas y una de crema. Repetí hasta terminar los ingredientes.
Frío y final: llevá a la heladera por lo menos 4 horas (lo ideal es de un día para el otro). Antes de servir, espolvoreá con abundante cacao amargo.
La elección del 21 de marzo no es casual. Fue impulsada en 2017 por los escritores gastronómicos Clara y Gigi Padovani.
Una reflexión dulce
El tiramisú es más que un postre; es un símbolo de cómo ingredientes simples pueden transformarse en una experiencia reconfortante. En una ciudad como la nuestra, donde la cultura del café y la reunión familiar son pilares, celebrar este día es también una forma de honrar nuestras raíces y el placer de compartir.