Fácil receta

Por qué este 21 de marzo se celebra el Día del Tiramisú y cómo prepararlo de forma simple en casa

El postre que nació para "levantar el ánimo" tiene hoy su jornada mundial. En esta nota, te contamos la historia detrás de sus capas de café y mascarpone, y te revelamos la receta infalible para lucirte este sábado en la mesa de los santafesinos.