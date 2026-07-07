El departamento San Cristóbal es escenario de un amplio plan de obras destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema hídrico.
Con intervenciones en 240 kilómetros de canales, refuerzan el sistema hídrico en San Cristóbal
Con más de 30 intervenciones en marcha y la ejecución de trabajos sobre 240 kilómetros de canales, la Provincia desarrolla un amplio plan de infraestructura hídrica en el departamento San Cristóbal. Las obras buscan optimizar el drenaje, reducir el riesgo de anegamientos y mejorar la protección de zonas urbanas y productivas ante futuros eventos climáticos.
A través de trabajos de limpieza de canales, construcción de alcantarillas, obras de drenaje urbano y proyectos de regulación de caudales, la Provincia avanza con intervenciones que apuntan a disminuir el impacto de las lluvias intensas, favorecer el escurrimiento del agua y proteger tanto a las poblaciones como a las áreas productivas.
En total, las acciones comprenden más de 30 obras distribuidas en distintas localidades del departamento, con intervenciones sobre unos 240 kilómetros de canales, además de nuevos proyectos que continúan en ejecución.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que muchas de estas obras ya se encuentran finalizadas o en desarrollo, lo que fortalece la capacidad de respuesta del sistema hídrico frente a los pronósticos que anticipan la posible presencia del fenómeno climático de El Niño.
El Canal Traza 3, una de las obras más importantes
Entre las intervenciones de mayor magnitud se encuentra la canalización de la Traza Nº 3, una obra considerada estratégica para el departamento.
Los trabajos comprenden la excavación de 57 kilómetros de canal y la construcción de 60 alcantarillas a lo largo de los distritos de Capivara, Suardi y Monigotes. El objetivo es mejorar el drenaje de los excedentes hídricos sobre una superficie superior a las 354.000 hectáreas productivas, reduciendo los tiempos de permanencia del agua luego de lluvias intensas y favoreciendo la transitabilidad de los caminos rurales.
La obra representa la etapa final de un proyecto largamente esperado en la región y busca optimizar el funcionamiento del sistema de escurrimiento mediante el aprovechamiento de bajos naturales.
Alcantarillas, canales y drenaje urbano
Otra de las intervenciones recientemente finalizadas fue la construcción de una nueva alcantarilla sobre la Ruta Provincial Nº 39, entre Villa Trinidad y Arrufó, con una inversión superior a los 215 millones de pesos.
Esta obra se complementó con la limpieza de 11 kilómetros del Canal San Carlos para facilitar el drenaje de los excedentes provenientes de Arrufó. Paralelamente, se ejecutó la primera etapa del sistema de drenaje pluvial urbano de esa localidad, con el propósito de mejorar la evacuación del agua de lluvia dentro del casco urbano.
A estas acciones se suma la limpieza del Canal Bolatti, desarrollada durante 2025 sobre un recorrido de 30 kilómetros entre Ambrosetti y la laguna El Dientudo. Se trató de una intervención de gran importancia, ya que el canal no registraba trabajos de mantenimiento desde hacía más de tres décadas.
Nuevos proyectos y mantenimiento del sistema hídrico
Las tareas también incluyen intervenciones en numerosos canales administrados junto a los comités de cuenca. Entre ellos se encuentran La Camila, Secundario Alcorta-Portugalete, Secundario Capivara, Terciario Gorgo, Terciario Moisés Ville, el Intercomunal Ceres-Hersilia y el Terciario La Victoria, entre otros.
En paralelo, se realizan trabajos de limpieza de desagües urbanos en Ceres y Villa Saralegui, mientras continúan las intervenciones en distintos canales de los comités de cuenca de Palacios y Zona Oeste.
Otro de los proyectos relevantes es la construcción de un azud nivelador en Laguna La Verde, en Huanqueros, con una inversión superior a los 3.300 millones de pesos. La obra permitirá incrementar la capacidad de almacenamiento de agua sin afectar el funcionamiento del sistema de drenaje ni las áreas urbanas cercanas.
Por otra parte, la Provincia licitó un nuevo plan de limpieza de canales troncales para la región centro, que abarcará 356 kilómetros de canalizaciones con una inversión estimada en 10.000 millones de pesos.
Dentro del departamento San Cristóbal, las intervenciones alcanzarán al Canal Principal Nº 1, Principal Nº 2, Principal Nº 4, Las Avispas y el Secundario Nº 3, beneficiando a localidades como Suardi, Tacurales, Monigotes y Moisés Ville, entre otras, con el objetivo de fortalecer la capacidad de drenaje y reducir el riesgo hídrico en toda la región.