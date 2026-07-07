Para proteger áreas urbanas y rurales

Con intervenciones en 240 kilómetros de canales, refuerzan el sistema hídrico en San Cristóbal

Con más de 30 intervenciones en marcha y la ejecución de trabajos sobre 240 kilómetros de canales, la Provincia desarrolla un amplio plan de infraestructura hídrica en el departamento San Cristóbal. Las obras buscan optimizar el drenaje, reducir el riesgo de anegamientos y mejorar la protección de zonas urbanas y productivas ante futuros eventos climáticos.