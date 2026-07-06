Un homicidio ocurrido este lunes en el suroeste de la capital provincial habría sido esclarecido en las últimas horas por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.
Detuvieron a un adolescente por el asesinato de un hombre en barrio Chalet
El joven tiene 17 años y está acusado de apuñalar por la espalda y matar a Walter Alvarenque en la zona suroeste de la ciudad. Fue atrapado por la Policía de Investigaciones.
Tras una rápida investigación coordinada por la fiscal Laura Urquiza, los efectivos lograron detener a un adolescente de 17 años como el presunto autor del crimen.
La víctima ingresó durante la madrugada al Hospital José María Cullen, donde agonizó por algunas horas, pero finalmente dejó de existir. Lo habían apuñalado en distintas partes del cuerpo, por la espalda.
El ataque
La agresión se había producido en la intersección de calles J. J. Paso y Lamadrid, en barrio Chalet, donde los peritos buscaron evidencia.
Fue clave el hallazgo de registros de cámaras de videovigilancia de ese sector de la capital provincial.
Así pudieron determinar las características del autor del hecho.
En una reacción relámpago, los detectives individualizaron al presunto culpable, un menor de 17 años de edad.
Atrapado
Con estos elementos, personal de la PDI aprehendió al sospechoso en una vivienda de calle Jujuy al 4200.
Allí, además, se secuestraron dos cuchillos (las presuntas armas homicidas), un destornillador y un teléfono celular.
El adolescente fue trasladado y alojado en el Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedó a disposición de la Justicia de Menores.
Familiares y conocidos de la víctima apuntaron al robo como móvil del crimen, porque a la víctima le habría faltado la billetera.