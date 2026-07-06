Quedaron en prisión preventiva tres hombres a los que se investiga por amenazar a una pareja para exigirle que retire cámaras de videovigilancia instaladas en una casa de la ciudad de Santa Fe.
Presos por amenazar a sus vecinos para que retiraran cámaras de seguridad de su casa en Villa Hipódromo
Se trata de tres hombres a los que se les atribuyó haber realizado disparos con armas de fuego en dirección a la vivienda y hacia un automóvil de las víctimas.
Las privaciones cautelares de la libertad fueron solicitadas por la fiscal María Lucila Nuzzo y dispuestas por la jueza Cecilia Labanca, en el marco de una audiencia desarrollada en los tribunales de la capital provincial.
“Las preventivas eran necesarias sobre todo para resguardar a la mujer que resultó víctima, quien está en una situación de gran vulnerabilidad”, remarcó la fiscal, e informó que “la otra persona amedrentada falleció un día después de los hechos ilícitos”, cuando “sufrió un ataque con arma de fuego que es investigado por la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 1”.
Los imputados son Sergio Gabriel Alegre, Juan Pablo “Linchi” Medina y Alexis Federico “Lata” Martínez, de 22, 43 y 28 años respectivamente. Les endilgaron los delitos de “amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego” y “amenazas coactivas” .
Cuestión territorial
Nuzzo sostuvo que “en reiteradas oportunidades, los imputados y otras personas de su entorno que están prófugas amenazaron de manera violenta a la pareja para exigirles que quiten cámaras de vigilancia que registran movimientos en la parte trasera de su casa, en el barrio Villa Hipódromo”.
Además, indicó que “los investigados decían que la zona era de ellos y que, si los dispositivos permanecían allí, las víctimas iban a tener que abandonar su domicilio”.
Amenazas y balacera
El domingo 14 de junio alrededor de las 20, Medina interceptó a la mujer intimidada mientras ella conducía un automóvil. “Para infundirle temor, en las inmediaciones de la esquina de Pedro de Vega y Juan Días de Solís, el investigado disparó con un arma de fuego tipo tumbera hacia el vehículo”, aseguró la fiscal.
Asimismo, Nuzzo subrayó que “media hora después, el grupo delictivo realizó por lo menos 14 disparos con armas de fuegos de diferente calibre hacia la vivienda de las víctimas”. En tal sentido, precisó que “durante la balacera, una integrante de la banda insistía con amenazas destinadas a que la pareja desinstale las cámaras de seguridad”.