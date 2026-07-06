Un hombre de 36 años fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en San Javier.
San Javier: pagaba para abusar de una niña y terminó condenado
Tenía un vínculo familiar con la menor. La madre de la víctima y otro hombre también fueron investigados y serán juzgados en un juicio oral que está previsto para diciembre.
La sentencia fue dispuesta por el juez penal Lisandro Aguirre, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal Pablo Lipowy representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el juicio. Según informó, “la madre de la víctima y otro familiar también fueron investigados y serán juzgados en un juicio oral previsto para diciembre de este año”.
Durante años
Lipowy indicó que “el condenado vulneró la integridad sexual de la víctima en reiteradas oportunidades entre 2019 y 2023”, y puntualizó que “al momento de los primeros abusos, ella transitaba su escolaridad primaria”.
Al respecto, expuso que “el agresor llevó adelante su accionar delictivo en diferentes inmuebles y descampados en San Javier y zonas aledañas”.
“De acuerdo con las atribuciones delictivas que realizamos, la madre de la niña obtenía ganancias económicas de los abusos en perjuicio de su hija”, subrayó el fiscal.
“La mujer coordinaba con el condenado encuentros en los que él amedrentaba a la víctima y la obligaba a realizar prácticas sexuales que por su edad ella no estaba en condiciones de consentir”, aseveró.
“Por las características y el contexto de los hechos ilícitos, lo sucedido tuvo entidad suficiente para afectar el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de la niña”, especificó Lipowy, y destacó que “la denuncia que originó la investigación penal fue radicada por la propia víctima, quien actualmente es mayor de edad”.
Condena
Las iniciales del condenado son MM. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de la víctima, quien tiene el mismo apellido que él.
El hombre reconoció su responsabilidad penal por la autoría del delito de “abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años”.
Junto con su abogado defensor, MM aceptó la calificación penal propuesta por la fiscalía, la pena impuesta y la decisión de realizar un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. Por su parte, la víctima fue informada de lo resuelto y manifestó estar de acuerdo.