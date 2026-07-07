Tribunales

Condenas para una familia cordobesa que robaba con inhibidores de señal en Santa Fe

La investigación permitió reconstruir una serie de hechos cometidos entre 2024 y 2025 mediante dispositivos electrónicos que anulaban el cierre centralizado de los vehículos. Uno de los acusados recibió una pena de prisión efectiva, mientras que otros dos obtuvieron salidas alternativas previstas por la ley.