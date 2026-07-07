Un procedimiento policial realizado durante la madrugada del lunes permitió esclarecer dos hechos delictivos ocurridos en Arroyo Leyes y recuperar una importante cantidad de bienes que habían sido sustraídos pocas horas antes.
Cayó con herramientas, mercaderías y una notebook robadas en Arroyo Leyes
Un hombre de 38 años fue detenido durante un patrullaje preventivo luego de que la Policía encontrara en su poder numerosos objetos cuya procedencia no pudo justificar. La investigación permitió vincular el procedimiento con dos robos cometidos durante la misma madrugada en distintos puntos de la localidad.
El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Agrupación Unidades de Orden Público (Zona de Inspección 6ta), con intervención de la Subcomisaría 20ª, y culminó con la aprehensión de un hombre de 38 años que circulaba en bicicleta transportando numerosos objetos cuya procedencia no pudo justificar.
La intervención comenzó a partir de un llamado recibido en la Central de Emergencias 911 que alertó sobre un robo cometido en una propiedad ubicada en inmediaciones de calle Los Curupíes y la Ruta Provincial Nº 1.
Ladrón en un galpón
Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron al dueño del inmueble, quien relató que un desconocido había ingresado a un galpón y sustraído una caja de herramientas junto con otros elementos de valor. Además, advirtió que el autor había dejado preparados varios objetos con la aparente intención de regresar para llevárselos.
Con la descripción física aportada por la víctima, los efectivos iniciaron un patrullaje por la zona y, minutos después, localizaron al sospechoso cuando circulaba en bicicleta por la intersección de calle Las Coníferas y la Ruta Provincial Nº 1.
Durante la requisa preventiva, los policías hallaron en su poder las herramientas denunciadas como robadas, además de una notebook, elementos de pesca, dinero en efectivo y una importante cantidad de mercadería de distintos rubros.
La variedad y el volumen de los productos despertaron las sospechas de los investigadores, ya que el hombre no pudo acreditar su origen.
A partir de las averiguaciones realizadas en las horas siguientes, los investigadores establecieron que gran parte de esa mercadería había sido sustraída del comercio "Mercado Punto Norte", ubicado a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Provincial Nº 1.
Entre los elementos recuperados figuran cigarrillos, chocolates, alimentos, productos de almacén, artículos de higiene personal, perfumería, además de dinero en efectivo y un billete de un dólar estadounidense.
También fue secuestrada la bicicleta utilizada por el sospechoso para trasladar los objetos.
Vinculado a otros robos
Con estos hallazgos, los investigadores lograron vincular al detenido con dos hechos delictivos distintos ocurridos en la misma jurisdicción durante la madrugada.
Por disposición del fiscal interviniente, el hombre quedó detenido mientras continúan las diligencias destinadas a completar el esclarecimiento de ambos episodios y avanzar con la restitución de los bienes recuperados a sus respectivos propietarios.