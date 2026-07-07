En la costa de Santa Fe

Cayó con herramientas, mercaderías y una notebook robadas en Arroyo Leyes

Un hombre de 38 años fue detenido durante un patrullaje preventivo luego de que la Policía encontrara en su poder numerosos objetos cuya procedencia no pudo justificar. La investigación permitió vincular el procedimiento con dos robos cometidos durante la misma madrugada en distintos puntos de la localidad.