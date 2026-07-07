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San José del Rincón: detuvieron a un hombre y esclarecieron tres hechos delictivos

Un hombre de 32 años fue aprehendido cuando presuntamente intentaba ingresar a una vivienda de San José del Rincón. Durante el procedimiento, los policías recuperaron objetos denunciados como robados por otras víctimas, lo que permitió ampliar la investigación y vincularlo con otros dos hechos delictivos.