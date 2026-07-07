Personal de la Agrupación Unidades de Orden Público – Zona 6ta de Inspección, en conjunto con efectivos de la Comisaría 14°, aprehendió a un hombre de 32 años y logró esclarecer tres hechos delictivos ocurridos en la ciudad de San José del Rincón.
San José del Rincón: detuvieron a un hombre y esclarecieron tres hechos delictivos
Un hombre de 32 años fue aprehendido cuando presuntamente intentaba ingresar a una vivienda de San José del Rincón. Durante el procedimiento, los policías recuperaron objetos denunciados como robados por otras víctimas, lo que permitió ampliar la investigación y vincularlo con otros dos hechos delictivos.
El procedimiento se inició durante la mañana del lunes 6, tras un aviso recibido a través de la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre un intento de robo en una vivienda ubicada sobre calle Ibirá Pitá al 3500.
Al arribar al lugar, los efectivos fueron advertidos por vecinos, quienes señalaron al sospechoso dentro del patio del inmueble con aparentes intenciones de cometer un ilícito. Inmediatamente se procedió a su aprehensión.
Varias víctimas
Mientras era trasladado a la dependencia policial, otra de las víctimas reconoció como propia la campera que vestía el aprehendido.
Posteriormente, durante la requisa personal realizada en la sede policial, los uniformados constataron que el hombre llevaba varias prendas superpuestas y ocultaba entre ellas una billetera con documentación personal y dinero en efectivo pertenecientes a una tercera víctima.
Como resultado del procedimiento se secuestró una campera y una billetera con documentación y dinero en efectivo, elementos que fueron reconocidos por sus propietarios.
Registros fílmicos
En el marco de la investigación, se realizaron dos requisas domiciliarias en el inmueble del imputado, ambas con resultado negativo. Asimismo, vecinos de la zona aportaron registros fílmicos y fotográficos que ubican al sospechoso en el lugar del hecho.
Por disposición del fiscal interviniente, el aprehendido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para el esclarecimiento total de los hechos.