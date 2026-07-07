Una mujer quedó detenida en Puerto Madryn, Chubut, luego de atacar a una agente policial durante un control vehicular. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial detuvo la marcha de un Fiat Uno en el que la mujer viajaba como acompañante junto a su hermano.
Mordió a una policía durante un control vehicular y terminó detenida en Chubut
La agresora reaccionó violentamente cuando intentaban secuestrar el auto en el que viajaba como acompañante. El conductor había dado positivo en el test de alcoholemia.
Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un test de alcoholemia al conductor del vehículo y el resultado fue positivo. Ante esa situación, los agentes informaron que correspondía retener el automóvil.
La medida provocó una reacción violenta por parte de la acompañante, quien comenzó a interferir en el operativo e impidió que los trabajadores pudieran continuar con las actuaciones correspondientes.
La agresión contra la agente
Según se informó, los efectivos intentaron controlar la situación y solicitaron que la mujer depusiera su actitud. Sin embargo, la respuesta fue una agresión física contra una de las policías que participaba del procedimiento.
La mujer llegó a morder la mano de la agente, quien posteriormente debió recibir atención médica en el Hospital Zonal de Puerto Madryn.
El jefe de la Comisaría Primera de Puerto Madryn, Pablo Carrizo, explicó que el episodio comenzó cuando se realizaban las actuaciones luego del resultado positivo del test de alcoholemia. También señaló que la intervención del personal femenino buscó detener la conducta de la mujer, pero la situación se volvió más agresiva.
Además, indicó que este tipo de lesiones requieren atención inmediata debido al riesgo de infecciones, por lo que la policía recibió las curaciones correspondientes tras el ataque.
La imputación y la liberación posterior
Luego del incidente, la mujer fue acusada por lesiones leves, atentado y resistencia a la autoridad. Tras su detención, permaneció alojada en el Instituto Provincial Penitenciario (IPP) hasta la audiencia de control de detención.
Finalmente, recuperó la libertad durante el lunes, mientras continúa el proceso judicial por el episodio ocurrido durante el control vehicular.
La investigación busca determinar las responsabilidades del caso, que se inició a partir de una intervención de tránsito por una infracción relacionada con el consumo de alcohol al volante.