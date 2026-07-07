Un tribunal santafesino condenó por unanimidad a Cristian Nahuel Álvarez, de 28 años, a la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo tras hallarlo culpable de haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de quien era su pareja.
Condenado por abusar de la hija menor de edad de la mujer que era su pareja
Los hechos investigados tuvieron lugar en la localidad de Monte Vera. El tribunal le impuso una pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo.
Los delitos fueron cometidos en la localidad de Monte Vera y la sentencia fue dictada en el marco de un juicio oral y público llevado a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El veredicto fue dictado por el juez Luis Octavio Silva. En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la fiscal Natalia Giordano estuvo a cargo del debate y adelantó que, si bien se logró la condena, evaluarán los fundamentos del fallo una vez que sean redactados.
“Si bien valoramos la sentencia condenatoria, analizaremos los fundamentos del tribunal para evaluar los pasos a seguir, sobre todo en relación con el monto de la pena impuesta”, explicó la funcionaria judicial, dejando abierta la posibilidad de apelar el dictamen en busca de una sanción más severa.
A pedido de la fiscalía, el magistrado ordenó además que Álvarez continúe bajo la medida de prisión preventiva hasta tanto el fallo adquiera firmeza, evitando así cualquier riesgo de fuga.
Amenazas y silencio
Según detalló la fiscal Giordano durante el juicio, las agresiones sexuales ocurrieron de manera reiterada entre los años 2022 y 2023, en el interior de la vivienda familiar donde convivían.
En ese período, la víctima se encontraba transitando sus primeros años de la escuela secundaria.
El agresor aprovechaba las oportunidades en las que quedaba como único responsable del cuidado de la menor y de sus hermanos.
Para evitar ser descubierto, Álvarez ejercía una fuerte presión psicológica sobre la adolescente: la amenazaba con tomar represalias y agredir a sus hermanos más pequeños si llegaba a hablar, logrando de esa forma prolongar el silencio de la víctima.
La dramática situación salió a la luz tiempo después, cuando la joven pudo develar lo que estaba sufriendo ante su familia tras asistir a un control de salud de rutina. A partir de esa revelación, la madre y la víctima radicaron la denuncia inmediata que dio inicio a la investigación penal.
En sus alegatos, la representante del MPA enfatizó el daño severo provocado por el imputado, argumentando que los abusos —atendiendo a la temprana edad de la menor, la asimetría de años, el vínculo de convivencia, la frecuencia y la salud de la joven— fueron "perfectamente idóneos para alterar el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de la víctima".
Delitos
Cristian Nahuel Álvarez fue declarado autor penalmente responsable de los siguientes cargos en concurso real: abuso sexual con acceso carnal agravado (por la convivencia y la guarda de la menor) y promoción a la corrupción de menores agravada (bajo los mismos agravantes de convivencia y guarda).