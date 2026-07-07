Un hombre cuyas iniciales son L. H. F. C. quedó en prisión preventiva efectiva por disposición de la Justicia santafesina, en el marco de una causa que lo investiga por graves hechos de violencia de género contra su pareja. La medida fue dictada tras un episodio ocurrido en la localidad de Marcelino Escalada, departamento San Justo, donde el imputado agredió físicamente a la víctima y la amenazó de muerte utilizando un arma blanca.
Preso por agredir a su pareja y amenazarla con un machete en Marcelino Escalada
La Justicia le impuso la medida cautelar de máxima, para que siga tras las rejas mientras sigue la investigación del caso ocurrido en la localidad del departamento San Justo.
La medida cautelar fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis García Troaino, durante una audiencia celebrada en los tribunales de la capital provincial.
La resolución se alineó con la solicitud de la fiscal de la Unidad Fiscal San Justo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Daniela Montegrosso, quien lidera la investigación.
“Más allá de que la Defensa propuso alternativas, el magistrado analizó las particularidades del caso e hizo lugar a nuestro requerimiento”, destacó la fiscal Montegrosso, valorando la decisión judicial de mantener al agresor tras las rejas ante la gravedad del contexto.
Frente a sus hijos
De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, el hecho violento tuvo lugar el pasado viernes 26 de junio, cerca de la medianoche.
El imputado atacó físicamente a la mujer en el interior de la vivienda que compartían, un domicilio donde también se encontraban los cuatro hijos menores de edad de la pareja.
Durante la agresión, L. H. F. C. elevó el nivel de violencia al esgrimir un machete. Según la imputación, amenazó de muerte a la víctima, advirtiéndole que la mataría si gritaba o pedía auxilio.
La situación no pasó a mayores gracias a la rápida reacción de una de las hijas de la pareja, quien logró advertir la gravedad de lo que sucedía y llamó de inmediato a la Central de Emergencias 911.
Personal policial acudió con premura al inmueble, logrando la aprehensión del agresor en el lugar de los hechos.
Calificación
A partir de los elementos recabados por el MPA, a L. H. F. C. se le atribuyó formalmente la autoría de los siguientes delitos: lesiones leves dolosas calificadas, por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por el vínculo de pareja; y amenazas calificadas: por el empleo de arma (en referencia al machete utilizado para amedrentar a la víctima).
Con esta resolución, el imputado continuará el proceso judicial privado de su libertad, mientras la fiscalía avanza en la recolección de pruebas para el posterior juicio.