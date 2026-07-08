Lo que comenzó como una celebración por la clasificación de la Selección Argentina terminó en tragedia en la ciudad bonaerense de Cañuelas. En medio de los festejos por el triunfo argentino, un hombre de 46 años murió tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.
Tragedia en Cañuelas: un hombre murió tras recibir un golpe en la cabeza durante los festejos por la Selección
La víctima tenía 46 años y murió luego de recibir un fuerte golpe en la cabeza durante una pelea ocurrida en pleno centro de Cañuelas. Hay una persona detenida.
El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad, donde cientos de personas se habían reunido para celebrar el resultado del equipo nacional. Según la información difundida por autoridades y medios locales, en ese contexto se desató una pelea que rápidamente derivó en una situación de extrema violencia.
La víctima sufrió una grave lesión en la cabeza y falleció poco después. Por el episodio, una persona fue detenida y quedó a disposición de la Justicia, que ahora intenta determinar cómo se inició la agresión y cuál fue la participación del acusado.
Las imágenes registradas durante los festejos muestran momentos de caos, corridas y desesperación entre quienes se encontraban en la zona. La celebración, que había comenzado con cánticos y banderas argentinas, se transformó en una escena marcada por la violencia.
La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del homicidio. Una jornada que debía quedar asociada a la alegría deportiva terminó atravesada por una pérdida irreparable y conmoción en la comunidad de Cañuelas.