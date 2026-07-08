Investigación

Testigos, material balístico y un video comprometen al acusado de asesinar a “Pili” Arber

Este miércoles la Justicia le dictó la prisión preventiva a Lautaro Heredia, el hombre imputado por el femicidio de Daiana. La fiscalía presentó sus pruebas en una audiencia de medidas cautelares que se extendió por horas.