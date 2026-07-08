Lautaro Heredia, el hombre acusado de asesinar a balazos a Daiana “Pili” Arber en su casa de barrio Villa del Parque de la ciudad de Santa Fe, permanecerá tras las rejas mientras avanza la investigación del crimen.
Testigos, material balístico y un video comprometen al acusado de asesinar a “Pili” Arber
Este miércoles la Justicia le dictó la prisión preventiva a Lautaro Heredia, el hombre imputado por el femicidio de Daiana. La fiscalía presentó sus pruebas en una audiencia de medidas cautelares que se extendió por horas.
Así lo dispuso el juez Martín Torres en una audiencia de medidas cautelares realizada este miércoles en los tribunales de la capital provincial.
La prisión preventiva había sido solicitada por la fiscal del caso, la doctora Laura Gerard, quien ofreció al magistrado los pesados elementos que logró reunir hasta el momento para acusar a Heredia por el femicidio.
El crimen sucedió el jueves 25 de junio. La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación sostiene que todo pasó adentro del domicilio del imputado, en barrio Villa del Parque, más precisamente en la cuadra de calle Padre Catena al 4500, entre las 5 de la madrugada y las 14 de la siesta.
El primer horario está determinado por la última vez que alguien vio con vida a la mujer. Para explicar el segundo, es necesario remontarse hasta el inicio de la investigación.
Cuando todavía no habían hallado el cadáver de “Pili”, pero ya todos la buscaban, una vecina del barrio denunció ante la fiscalía que personas de su entorno le habían comentado haber visto adentro de la vivienda de Heredia el cuerpo sin vida de una mujer, bajo una manta.
El sábado 27 fue allanado el inmueble. No habían ningún cadáver. Heredia fue arrestado y se secuestraron importantes elementos, entre los que se destacaba el teléfono celular del hombre.
El video
En su almacenamiento se halló un video de tres segundos que mostraría el cuerpo semitapado de la mujer. El archivo había sido grabado a las 14 del jueves.
El cuerpo acribillado de Daiana fue encontrado el domingo siguiente adentro de una bolsa de consorcio, en un basural de Villa Oculta, entre residuos y yuyos.
Cuatro balazos habían terminado con su vida: dos en el abdomen, uno en el pecho y otro en la cabeza. En la casa de Heredia no se halló ningún arma de fuego, pero sí algunas vainas servidas del mismo calibre que el utilizado por el asesino: .22.
También encontraron en el inmueble algunas manchas que serían de sangre. Se tomaron entonces muestras genéticas que están siendo analizadas para determinar si son de la víctima.
Los investigadores incautaron además un par de zapatillas. Este calzado sería el mismo que se le ve puesto a la persona que graba el video mencionado.
Los investigadores confían en la veracidad de los relatos de los testigos. Si bien no vieron el cuerpo completo de la mujer, sí pudieron describir algunos detalles que se corresponden con el cadáver de la víctima y lo que llevaba puesto: un detalle en una mano y la vestimenta de la parte inferior, por ejemplo.
Amenaza
La fiscal Gerard también cuenta con testimonios de personas que aseguran que el hombre acusaba a la mujer -que habría tenido serios problemas de adicción- de haberle robado y que ya había amenazado con “matarla” por eso.
En su domicilio, Heredia también tenía una granada de las que usan las fuerzas de seguridad, delito por el cual también fue imputado.
La fiscalía tiene la certeza de que otro hombre ayudó al acusado a trasladar el cadáver de “Pili” desde la casa hasta el basural. En este caso, también hay testigos que los vieron pasar en un carro con varias bolsas cargadas.
Daiana era oriunda de Nelson, donde hoy viven sus cuatro hijos que tienen entre 17 y 11 años. Allí también residen su hermano y su hermana, que reclaman que se haga justicia.