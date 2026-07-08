#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Investigación

Testigos, material balístico y un video comprometen al acusado de asesinar a “Pili” Arber

Este miércoles la Justicia le dictó la prisión preventiva a Lautaro Heredia, el hombre imputado por el femicidio de Daiana. La fiscalía presentó sus pruebas en una audiencia de medidas cautelares que se extendió por horas.

Dos testigos habrían visto el cadáver de Pili adentro de la casa del acusado. Foto: GentilezaDos testigos habrían visto el cadáver de Pili adentro de la casa del acusado. Foto: Gentileza
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Lautaro Heredia, el hombre acusado de asesinar a balazos a Daiana “Pili” Arber en su casa de barrio Villa del Parque de la ciudad de Santa Fe, permanecerá tras las rejas mientras avanza la investigación del crimen.

Así lo dispuso el juez Martín Torres en una audiencia de medidas cautelares realizada este miércoles en los tribunales de la capital provincial.

La prisión preventiva había sido solicitada por la fiscal del caso, la doctora Laura Gerard, quien ofreció al magistrado los pesados elementos que logró reunir hasta el momento para acusar a Heredia por el femicidio.

El crimen sucedió el jueves 25 de junio. La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación sostiene que todo pasó adentro del domicilio del imputado, en barrio Villa del Parque, más precisamente en la cuadra de calle Padre Catena al 4500, entre las 5 de la madrugada y las 14 de la siesta.

El primer horario está determinado por la última vez que alguien vio con vida a la mujer. Para explicar el segundo, es necesario remontarse hasta el inicio de la investigación.

Cuando todavía no habían hallado el cadáver de “Pili”, pero ya todos la buscaban, una vecina del barrio denunció ante la fiscalía que personas de su entorno le habían comentado haber visto adentro de la vivienda de Heredia el cuerpo sin vida de una mujer, bajo una manta.

El sábado 27 fue allanado el inmueble. No habían ningún cadáver. Heredia fue arrestado y se secuestraron importantes elementos, entre los que se destacaba el teléfono celular del hombre.

Tribunales este lunes durante la audiencia por la muerte de Jeremías Monzón. Crédito: Flavio RainaLa audiencia de medidas cautelares se realizó en los tribunales santafesinos. Foto: Archivo

El video

En su almacenamiento se halló un video de tres segundos que mostraría el cuerpo semitapado de la mujer. El archivo había sido grabado a las 14 del jueves.

El cuerpo acribillado de Daiana fue encontrado el domingo siguiente adentro de una bolsa de consorcio, en un basural de Villa Oculta, entre residuos y yuyos.

Cuatro balazos habían terminado con su vida: dos en el abdomen, uno en el pecho y otro en la cabeza. En la casa de Heredia no se halló ningún arma de fuego, pero sí algunas vainas servidas del mismo calibre que el utilizado por el asesino: .22.

También encontraron en el inmueble algunas manchas que serían de sangre. Se tomaron entonces muestras genéticas que están siendo analizadas para determinar si son de la víctima.

Mirá tambiénImputaron al acusado de asesinar a “Pili” Arber y se conocieron algunos detalles de la investigación

Los investigadores incautaron además un par de zapatillas. Este calzado sería el mismo que se le ve puesto a la persona que graba el video mencionado.

Los investigadores confían en la veracidad de los relatos de los testigos. Si bien no vieron el cuerpo completo de la mujer, sí pudieron describir algunos detalles que se corresponden con el cadáver de la víctima y lo que llevaba puesto: un detalle en una mano y la vestimenta de la parte inferior, por ejemplo.

La fiscal del caso, Laura Gerard. Foto: ArchivoLa fiscal del caso, Laura Gerard. Foto: Archivo

Amenaza

La fiscal Gerard también cuenta con testimonios de personas que aseguran que el hombre acusaba a la mujer -que habría tenido serios problemas de adicción- de haberle robado y que ya había amenazado con “matarla” por eso.

En su domicilio, Heredia también tenía una granada de las que usan las fuerzas de seguridad, delito por el cual también fue imputado.

La fiscalía tiene la certeza de que otro hombre ayudó al acusado a trasladar el cadáver de “Pili” desde la casa hasta el basural. En este caso, también hay testigos que los vieron pasar en un carro con varias bolsas cargadas.

Daiana era oriunda de Nelson, donde hoy viven sus cuatro hijos que tienen entre 17 y 11 años. Allí también residen su hermano y su hermana, que reclaman que se haga justicia.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe
Violencia de Género
Laura Gerard

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro