Inseguridad

Mujer policía fue herida tras sufrir un intento de robo en zona norte de Santa Fe

El violento episodio ocurrió durante la madrugada en avenida Peñaloza y Boneo, cuando un hombre intentó interceptar a una suboficial que circulaba en motocicleta. Al no lograr detenerla, le arrojó una piedra que impactó en su hombro. La víctima recibió asistencia médica y la investigación continúa para identificar al agresor.