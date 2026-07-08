Una suboficial de la Policía de Santa Fe resultó lesionada durante un intento de robo ocurrido en la madrugada del miércoles en el norte de la ciudad, cuando un delincuente intentó detener la marcha de la motocicleta en la que se desplazaba y, al no conseguirlo, le arrojó una piedra que impactó en uno de sus hombros.
Mujer policía fue herida tras sufrir un intento de robo en zona norte de Santa Fe
El violento episodio ocurrió durante la madrugada en avenida Peñaloza y Boneo, cuando un hombre intentó interceptar a una suboficial que circulaba en motocicleta. Al no lograr detenerla, le arrojó una piedra que impactó en su hombro. La víctima recibió asistencia médica y la investigación continúa para identificar al agresor.
El episodio se registró alrededor de las 4.06 en la intersección de avenida Peñaloza y Boneo, un sector de intenso tránsito durante el día pero con escasa circulación vehicular en horas de la madrugada.
La víctima, de 27 años, integrante de la Policía de Santa Fe y con prestación de servicios en la ciudad de Rosario. Al momento del hecho se movilizaba a bordo de una motocicleta Guerrero Trip.
El intento de asalto
De acuerdo con las actuaciones policiales, la mujer circulaba por avenida Peñaloza cuando fue sorprendida por un hombre que salió a su paso con aparentes intenciones de impedirle continuar la marcha. La maniobra hacía presumir un intento de robo del vehículo o de las pertenencias que llevaba consigo.
Sin embargo, la motociclista logró realizar una maniobra evasiva y evitar ser interceptada. Al advertir que la víctima escapaba del lugar, el agresor tomó una piedra y la lanzó contra la mujer.
El proyectil impactó sobre el hombro izquierdo de la policía, provocándole lesiones, aunque sin hacerla perder el control de la motocicleta, lo que le permitió alejarse del lugar y solicitar asistencia.
Intervención policial
Tras un llamado al sistema de emergencias 911, efectivos de la Sección Perros de la Unidad Regional I, que patrullaban la zona a bordo del móvil 12.865, fueron comisionados al lugar del hecho.
Los uniformados entrevistaron a la víctima, quien relató las circunstancias del ataque y brindó las características generales de lo sucedido, aunque el autor logró escapar antes de la llegada de los patrulleros.
Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital José María Cullen, donde recibió atención médica. Según el informe elaborado por la profesional que la examinó, sufrió un traumatismo en el hombro izquierdo. Tras las curaciones correspondientes, fue dada de alta.
Investigación
La causa fue caratulada provisoriamente como Tentativa de robo y quedó a cargo de los investigadores de la Unidad Regional I, que trabajan para identificar al autor del ataque.
Entre las medidas ordenadas se procura relevar cámaras de videovigilancia públicas y privadas del sector, además de recabar testimonios que permitan reconstruir la secuencia y establecer la identidad del agresor, quien hasta el momento permanece prófugo.