El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este miércoles con una nueva audiencia en la que prestarán declaración tres custodios que acompañaron al exfutbolista durante su internación domiciliaria en una vivienda de Benavídez, partido bonaerense de Tigre.
Tres custodios de Maradona volverán a declarar en el juicio por su muerte
Los testigos estuvieron junto a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria. Uno de ellos había sido detenido por presunto falso testimonio en el primer proceso judicial.
Los testigos convocados son Julio Soria, Marcelo "Chori" Domínguez y Julio César Coria. Este último cobró especial relevancia durante el primer juicio, ya que fue detenido por presunto falso testimonio por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro.
El antecedente de Coria
Coria fue arrestado el 25 de marzo luego de declarar que había visto a la psiquiatra Agustina Cosachov practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a Maradona, una afirmación que no había realizado en declaraciones anteriores.
Durante aquella audiencia también negó haber mantenido contactos telefónicos con el neurocirujano Leopoldo Luque. Sin embargo, el fiscal Patricio Ferrari sostuvo que existían registros de comunicaciones entre ambos en los días previos al fallecimiento del exfutbolista y también en junio de 2020.
Coria fue además una de las personas que intentó asistir a Maradona el 25 de noviembre de 2020, realizando maniobras de respiración boca a boca cuando fue encontrado descompensado.
Los acusados por la muerte
Además de Luque y Cosachov, el proceso judicial tiene como imputados al psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador del equipo de enfermería Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.
Todos ellos están acusados por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual en relación con la muerte del exdirector técnico.
Por otra parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares. Ese proceso permanece demorado debido a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.