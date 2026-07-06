Juicio oral

Vanesa Morla tenía injerencia en los medicamentos que consumía Diego Maradona

La hermana de Matías Morla declaró este lunes y quedó expuesta por sus conversaciones con Luque y Cosachov. El juicio se reanudará el miércoles, ya que el jueves es feriado por la Declaración de la Independencia y el viernes es un feriado no laborable con fines turísticos.