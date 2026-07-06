Vanesa Morla, hermana del abogado y ex apoderado de las marcas de Diego Armando Maradona, Matías Morla, declaró este lunes en el segundo juicio por la muerte del astro argentino, consignó que los médicos tratantes eran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, mientras que tenía injerencia en los medicamentos que consumía el "Diez".
Vanesa Morla tenía injerencia en los medicamentos que consumía Diego Maradona
La hermana de Matías Morla declaró este lunes y quedó expuesta por sus conversaciones con Luque y Cosachov. El juicio se reanudará el miércoles, ya que el jueves es feriado por la Declaración de la Independencia y el viernes es un feriado no laborable con fines turísticos.
Fuentes del caso informaron que la testigo comenzó a comparecer minutos antes de las 11 en los Tribunales de San Isidro, donde reconoció ser la mujer de Maximiliano Pomargo, ex asistente personal del célebre futbolista que todavía no declaró en este debate.
"Da la sensación que vino sin leer declaración anterior ni chats. Muchas conversaciones demuestran que estaba mucho más involucrada en el tratamiento que lo que puede esperarse de alguien que es asistente y abogada de profesión", consignaron los allegados a la investigación.
A su vez, en un determinado momento "le ordenó a Cosachov que lo medique menos", señalaron las fuentes, mientras que luego "se quedaba con una parte del sueldo que cobraban los médicos".
En este sentido, Morla señaló a dos de los siete acusados como los médicos de cabecera del paciente: Luque y Cosachov.
La hermana del letrado indicó que la casa del barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, había sido elegida por el propio Maradona, quien fue trasladado a esa zona para cumplir una internación domiciliaria tras ser operado por el hematoma subdural en la Clínica Olivos.
"Mintió varias veces"
"Mintió varias veces. Pasaron audios en las que le reclamaba a Luque su 'pedazo': Vanesa recibía un porcentaje de lo que cobraban los médicos. Fue muy desagradable", añadieron los voceros de la causa.
Por otro lado, indicaron que los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón "se dieron cuenta de que trató de defenderlos (a los acusados) haciéndose la que no se acordaba de nada".
En un primer momento, Vanesa dijo no tener conocimiento sobre los medicamentos que consumía el ex campeón del Mundo en México 1986, pero el material expuesto por el abogado Mario Baudry, representante legal de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, la incriminó.
Por ejemplo, en una conversación del 22 de octubre de 2020, un mes antes del deceso de Diego, Morla le manifestó a Luque: "¿Todo bien? ¿Podés mandar al de los sueros mañana que quiere Diego porfa? Hablé con Agustina para que le reajuste la medicación porque estaba durmiendo mucho".
Continuarán el miércoles
El juicio se reanudará el miércoles, ya que el jueves es feriado por la Declaración de la Independencia y el viernes es un feriado no laborable con fines turísticos.