Un video inédito de Diego Armando Maradona durante la celebración de su cumpleaños número 60 fue difundido este lunes en una nueva audiencia del juicio que investiga las responsabilidades por su muerte. En las imágenes se observa al exfutbolista mientras recibe un llamado telefónico de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Difunden un video de Diego Maradona durante su último cumpleaños y un llamado de Cristina Kirchner
La grabación fue exhibida durante una audiencia del juicio por la muerte del exfutbolista. La querella intentó incorporarla como prueba para sostener una hipótesis sobre su entorno, pero el tribunal rechazó el pedido
La grabación fue presentada por el abogado querellante Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando Maradona, aunque el tribunal resolvió no incorporarla como prueba dentro del expediente.
El video presentado en la audiencia
Según explicó Baudry, el material buscaba respaldar la hipótesis de que el entorno de Maradona controlaba sus comunicaciones durante los últimos meses de su vida.
En la filmación se observa a Vanesa Morla, hermana de Matías Morla, sosteniendo el teléfono mientras Diego conversa con Cristina Kirchner. Para la querella, esa situación era un elemento relevante para su planteo.
Sin embargo, los jueces rechazaron la incorporación del video al considerar que no guarda relación directa con el objeto del proceso, enfocado en las presuntas responsabilidades médicas por la muerte del exfutbolista.
El diálogo entre Cristina y Maradona
Durante la llamada, Cristina Fernández de Kirchner saluda afectuosamente a Maradona por su cumpleaños y destaca su trayectoria deportiva.
"Querido, te quería decir que te quiero mucho. Sos uno de los pocos argentinos que ha dado alegrías y ha puesto la bandera argentina en lo más alto en todo el mundo", se escucha decir a la exmandataria.
Maradona respondió que se encontraba "haciendo gimnasia" y agradeció el saludo por sus 60 años antes de despedirse de la conversación.
El juicio continúa
Aunque la grabación no fue aceptada como prueba, su reproducción volvió a poner el foco sobre los últimos meses de vida del exfutbolista y las personas que integraban su círculo más cercano.
El juicio busca determinar las responsabilidades por la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, y continúa con la declaración de testigos y la presentación de distintos elementos probatorios.