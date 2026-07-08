Mientras avanza la investigación judicial por la muerte de un hombre que permanecía detenido en la Seccional Octava de la ciudad de Santa Fe y por la que seis policías fueron privados de su libertad, familiares de uno de los efectivos decidieron hacer pública su posición y sostuvieron que confían en poder demostrar la inocencia del uniformado.
"Lo único que pedimos es justicia", dice familiar de uno de los policías detenidos por la muerte en la Seccional 8va
En medio de la investigación por la muerte de un hombre que permanecía bajo custodia policial, un familiar de uno de los seis efectivos detenidos sostuvo que las acusaciones difundidas públicamente "no fueron como se dijeron" y aseguró que la defensa presentará pruebas para respaldar la inocencia de los imputados.
En declaraciones realizadas este martes, un allegado a uno de los agentes imputados aseguró que la detención sorprendió a todo el entorno familiar y cuestionó algunas de las afirmaciones formuladas por la familia de la víctima. "Lo único que les puedo decir es que nosotros buscamos justicia, porque realmente lo que está pasando es injusto", expresó.
Las manifestaciones se producen pocos días después de que la Justicia ordenara la detención de seis integrantes de la Policía de Santa Fe, quienes son investigados por presuntas torturas seguidas de muerte en perjuicio de un hombre que había sido trasladado a la Seccional 8ª y que falleció mientras permanecía bajo custodia policial.
"Hay una familia destrozada"
El familiar describió el impacto que la causa tuvo sobre el entorno de los policías involucrados y sostuvo que la situación generó un profundo desgaste emocional. "Hay toda una familia que la está pasando muy mal. Estamos muy destrozados por todo lo que se dijo. La verdad es doloroso para todos", afirmó.
Durante la entrevista insistió en que, a criterio de la defensa, existen elementos que contradicen parte de las acusaciones que trascendieron públicamente.
"Se están diciendo cosas que no son como dijeron. Cosas incoherentes... y aparte no hay pruebas como para acusar de esa manera. Nosotros estamos supertranquilos. Tenemos pruebas y estamos buscando justicia", manifestó, aunque evitó brindar precisiones sobre el contenido de esa evidencia por entender que forma parte de la estrategia defensiva.
Cuestionamientos
Consultado sobre el origen de las afirmaciones que consideró "incoherentes", el entrevistado señaló directamente a familiares del hombre fallecido. "Hablaron de más, dijeron cosas que nada que ver", expresó.
No obstante, cuando se le preguntó concretamente si hacía referencia a las denuncias de golpes y agresiones formuladas por la querella, prefirió no profundizar.
"La verdad fue muy mal lo que dijeron. No fue así", sostuvo, sin aportar mayores detalles.
Reunión con el Gobierno
El familiar también confirmó que allegados de los policías mantuvieron un encuentro con el ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aunque aclaró que no participó de esa reunión y, por lo tanto, evitó realizar valoraciones sobre el contenido del diálogo o sus resultados.
"Sí, estuvieron reunidos con Cococcioni. Más de ahí no puedo hablar porque yo no estuve presente", respondió.
Del mismo modo, prefirió guardar silencio cuando fue consultado acerca de la versión de los hechos que los propios efectivos habrían transmitido a sus allegados. "No puedo decir nada hasta que esto salga a la luz", reiteró.
Respecto del proceso judicial, explicó que los policías ya conocían la existencia de una investigación iniciada meses atrás, aunque aseguró que la decisión de detenerlos igualmente tomó por sorpresa a las familias. "Sí, obvio que sorprendió. Tanto a ellos como a toda la familia", indicó.
También confirmó que los uniformados no fueron arrestados en sus domicilios sino que comparecieron tras haber sido citados por la Justicia. "Fueron llamados y se tuvieron que presentar", explicó.
Investigación en curso
La causa, que es llevada adelante por el fiscal Ezequiel Hernández, del Ministerio Público de la Acusación, investiga las circunstancias que rodearon la muerte del hombre detenido en la Seccional 8ª y procura determinar si durante su permanencia bajo custodia policial fue víctima de hechos de violencia institucional.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que el fallecimiento podría estar vinculado con presuntas agresiones sufridas al momento de la detención, motivo por el cual fueron ordenadas las detenciones de seis efectivos mientras continúan produciéndose medidas probatorias.
Desde el Gobierno provincial, en tanto, se manifestó públicamente respaldo a la investigación judicial y se ratificó que no habrá cobertura institucional frente a eventuales conductas delictivas cometidas por integrantes de la fuerza de seguridad.
Por su parte, la familia de la víctima reclama el esclarecimiento de los hechos y sostiene que existen elementos que comprometen la actuación policial. En sentido contrario, los allegados a los efectivos detenidos afirman que cuentan con pruebas para sostener la inocencia de los imputados y piden que el proceso avance sin prejuzgamientos ni condenas anticipadas.