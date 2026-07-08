Tribunales de Santa Fe

"Lo único que pedimos es justicia", dice familiar de uno de los policías detenidos por la muerte en la Seccional 8va

En medio de la investigación por la muerte de un hombre que permanecía bajo custodia policial, un familiar de uno de los seis efectivos detenidos sostuvo que las acusaciones difundidas públicamente "no fueron como se dijeron" y aseguró que la defensa presentará pruebas para respaldar la inocencia de los imputados.