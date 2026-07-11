Un adolescente de 15 años permanece internado en estado crítico luego de haber sido atacado por un grupo de jóvenes en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz. La víctima, identificada como Santiago Herrero, sufrió un grave traumatismo de cráneo y debió ser operada de urgencia tras la agresión.
Villa Carlos Paz: un joven fue atacado por una patota y permanece en estado crítico
La víctima, de 15 años, sufrió un grave traumatismo de cráneo tras una agresión ocurrida durante la noche del jueves y fue sometida a una cirugía de urgencia en la provincia de Córdoba.
El hecho ocurrió durante la noche del jueves y es investigado por la Justicia, que intenta identificar a todos los responsables y esclarecer cómo se desencadenó el violento episodio.
Lo atacaron cuando caminaba
De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, Santiago Herrero caminaba junto a un amigo por la intersección de avenida Cárcano y Sargento Cabral, en una zona céntrica de Villa Carlos Paz, cuando fue interceptado por un grupo de adolescentes.
Según las primeras versiones, la agresión se produjo tras una discusión. En ese contexto, uno de los presuntos atacantes le habría golpeado la cabeza con una botella de vidrio, provocando que cayera inconsciente.
Mientras el joven permanecía en el suelo, el resto del grupo continuó golpeándolo. Su amigo, que intentó asistirlo, también fue agredido durante el ataque.
Traumatismo de cráneo
Tras la agresión, vecinos y el joven que acompañaba a la víctima solicitaron asistencia médica.
Santiago fue trasladado en un primer momento al Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos resolvieron derivarlo al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba.
Durante la madrugada fue sometido a una cirugía de urgencia por el severo traumatismo de cráneo que presentaba.
Al cierre de las últimas informaciones, permanecía internado con pronóstico reservado y bajo estricta observación médica. Los profesionales indicaron a la familia que será necesario esperar al menos 48 horas para evaluar con mayor precisión su evolución.
La Justicia investiga el ataque
La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que trabaja en la identificación de los agresores y en la recolección de pruebas para reconstruir la secuencia completa del hecho.
Los investigadores analizan la posibilidad de que el ataque esté relacionado con un conflicto previo entre la víctima y otros adolescentes de entre 15 y 16 años. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron oficialmente detalles sobre el origen de esa disputa ni sobre eventuales imputaciones.
Un caso que volvió a encender el debate
La violenta agresión generó conmoción en Villa Carlos Paz y tuvo una fuerte repercusión en toda la provincia de Córdoba.
Mientras avanza la investigación judicial, el estado de salud de Santiago Herrero continúa siendo delicado y las próximas horas serán determinantes para conocer su evolución.
El caso volvió a poner en agenda la preocupación por los episodios de violencia grupal protagonizados por adolescentes y la necesidad de prevenir este tipo de hechos.