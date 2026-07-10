Violencia

Disparos desde un auto en marcha: dos hombres resultaron heridos en barrio Las Vegas de Santo Tomé

El ataque ocurrió durante la noche del viernes en Lisandro de la Torre 4200, cuando un vehículo pasó por el lugar y desde su interior abrieron fuego contra dos personas. Ambas fueron trasladadas al Hospital Cullen, mientras la Policía avanza con una investigación que ya tiene a un sospechoso identificado.