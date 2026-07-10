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Disparos desde un auto en marcha: dos hombres resultaron heridos en barrio Las Vegas de Santo Tomé

El ataque ocurrió durante la noche del viernes en Lisandro de la Torre 4200, cuando un vehículo pasó por el lugar y desde su interior abrieron fuego contra dos personas. Ambas fueron trasladadas al Hospital Cullen, mientras la Policía avanza con una investigación que ya tiene a un sospechoso identificado.

Personal policial trabajó en la escena del suceso. Foto: GentilezaPersonal policial trabajó en la escena del suceso. Foto: Gentileza
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La noche del viernes volvió a quedar marcada por la violencia armada en Santo Tomé. Un ataque perpetrado desde un automóvil en movimiento dejó a dos hombres con heridas de bala en barrio Las Vegas y movilizó a efectivos policiales y personal sanitario, que desplegaron un operativo de emergencia para asistir a las víctimas e iniciar la búsqueda de los responsables.

El episodio ocurrió alrededor de las 20 en la intersección de Monasterio y Lisandro de la Torre, donde, según los primeros elementos reunidos por la investigación, un vehículo atravesó el sector y desde su interior partieron varios disparos dirigidos hacia dos personas que se encontraban en la vía pública.

La secuencia fue tan rápida como violenta. Los ocupantes del automóvil no detuvieron su marcha y, tras efectuar los disparos, abandonaron la zona antes de que pudiera producirse cualquier reacción de quienes se encontraban en el lugar.

Cuatro impactos en una de las víctimas

El más comprometido de los heridos recibió cuatro proyectiles. Dos de ellos impactaron en la pierna izquierda y los restantes en el muslo derecho. De acuerdo con la evaluación médica inicial, ninguno de los disparos presentó orificio de salida.

Las víctima fueron asistidas en el hospital Cullen. Foto: Archivo El LitoralLas víctima fueron asistidas en el hospital Cullen. Foto: Archivo El Litoral

La segunda víctima también alcanzó a ser rozada por la balacera. Sufrió una lesión superficial en el lado izquierdo de la cabeza y otra herida en una de sus rodillas, lesiones que igualmente motivaron su inmediata derivación para una atención especializada.

Ambos fueron trasladados al Hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe, donde quedaron bajo observación y tratamiento. Según trascendió poco antes de la medianoche los heridos habían sido dados de alta.

Investigación en marcha

Mientras los médicos asistían a los heridos, efectivos policiales comenzaron a reconstruir la mecánica del ataque a partir de testimonios obtenidos en el lugar y otras evidencias recogidas durante las primeras actuaciones.

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Los investigadores intentan establecer la cantidad de ocupantes que viajaban en el vehículo, el recorrido realizado antes y después del ataque y el contexto en el que se produjo la agresión.

Un sospechoso bajo la lupa

Aunque la investigación todavía se encuentra en una etapa inicial, fuentes vinculadas al caso indicaron que ya existe una persona identificada como presunta responsable de los disparos.

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Con ese dato, las tareas ahora se concentran en reunir pruebas que permitan confirmar su participación y determinar si actuó solo o acompañado. Al mismo tiempo, la Justicia procura esclarecer cuál fue el desencadenante del ataque y si las víctimas mantenían algún conflicto previo con el agresor.

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