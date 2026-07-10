Reclamo de justicia

Un mural en la costanera de Santo Tomé buscará mantener viva la memoria de Jeremías Monzón

La obra será inaugurada el próximo 6 de septiembre, fecha en la que el joven habría celebrado un nuevo cumpleaños. El proyecto nació por iniciativa de una de sus tías, fue acompañado por toda la familia y recibió el respaldo del Concejo Municipal. Además de preservar su memoria, el espacio buscará mantener vigente el reclamo de justicia.