A casi siete meses de la muerte de Jeremías Monzón, su familia impulsa un nuevo homenaje para mantener vivo su recuerdo y, al mismo tiempo, sostener el reclamo de justicia. Se trata de un mural que será emplazado en la costanera de Santo Tomé y cuya inauguración está prevista para el próximo 6 de septiembre, fecha en la que el joven habría celebrado un nuevo cumpleaños.
Un mural en la costanera de Santo Tomé buscará mantener viva la memoria de Jeremías Monzón
La obra será inaugurada el próximo 6 de septiembre, fecha en la que el joven habría celebrado un nuevo cumpleaños. El proyecto nació por iniciativa de una de sus tías, fue acompañado por toda la familia y recibió el respaldo del Concejo Municipal. Además de preservar su memoria, el espacio buscará mantener vigente el reclamo de justicia.
La iniciativa nació por impulso de María, una de las tías de Jeremías, quien contó que la idea comenzó a tomar forma durante el proceso de duelo que atraviesa la familia.
"Fue un proyecto que se me ocurrió a mí. Después de hacerme un tatuaje con una imagen de Jere pensé en que también podía haber un lugar para recordarlo", relató en diálogo con El Litoral.
Según explicó, la propuesta fue conversada inicialmente con sus padres y con la madrina del joven, quienes acompañaron la iniciativa desde el primer momento. Posteriormente presentó el proyecto ante el Concejo Municipal de Santo Tomé, donde recibió asesoramiento para formalizar la propuesta.
En ese marco recordó que el cuerpo legislativo local cuenta con la denominada "Banca 10", un espacio destinado a que los vecinos presenten proyectos e inquietudes. Allí expuso la idea, acompañada por un bosquejo de la obra y una explicación de su significado.
"Todos los concejales apoyaron la iniciativa. Aportaron ideas y sugerencias. Esto no tiene nada que ver con la política; es un proyecto estrictamente familiar para recordar a Jere", aclaró.
Un espacio con profundo significado
La intención de la familia es que el mural quede emplazado en un sector de la costanera con un fuerte valor afectivo para Jeremías.
Se trata del espacio cercano a la pista de skate y a la plaza donde pasó buena parte de su infancia y que continuó frecuentando durante su adolescencia junto a su grupo de amigos.
María explicó que la obra no buscará reproducir fielmente el rostro del joven, sino que estará basada en una imagen representativa. "No queremos su cara. Todavía es muy doloroso para nosotros. La idea es que haya una imagen que lo represente en un lugar que fue muy importante durante toda su vida", señaló.
Actualmente la familia se encuentra convocando a muralistas interesados en participar del proyecto. En los próximos días analizarán distintas propuestas artísticas para definir el diseño definitivo de la obra. La intención es que el mural ya esté finalizado para ser inaugurado el 6 de septiembre.
Un homenaje y un reclamo
Aunque el proyecto nació como una forma de mantener viva la memoria de Jeremías, la familia reconoce que también representa una manera de mantener vigente el pedido de justicia.
Durante la entrevista, María sostuvo que el dolor permanece intacto y expresó su desacuerdo con el estado de la causa judicial. "Nosotros seguimos esperando que la Justicia haga algo. Sentimos que las pruebas están incorporadas al expediente y seguimos aguardando respuestas", manifestó.
La mujer remarcó que, más allá de que actualmente no existan audiencias previstas, la familia continúa pendiente de cada movimiento de la investigación. "Nosotros nunca dejamos de esperar un llamado. Seguimos reclamando justicia todos los días", afirmó.
Por una "Ley Jeremías"
Paralelamente al avance del mural, familiares del joven trabajan en otro proyecto que consideran fundamental.
Se trata de la denominada "Ley Jeremías", una iniciativa que busca promover modificaciones legislativas para evitar que otras familias atraviesen situaciones similares.
Según explicó María, el proyecto ya superó una primera instancia legislativa y procura dotar de mayores herramientas al sistema judicial frente a determinados procesos penales.
"Queremos que otras familias no tengan que vivir esta espera interminable. Sentimos que existe un vacío legal que debe corregirse", expresó.
Mientras tanto, el mural avanza como un espacio destinado a la memoria, al encuentro y también al reclamo permanente de justicia por Jeremías Monzón.
El caso
Jeremías Monzón murió como consecuencia de la violenta agresión sufrida, en una causa que continúa tramitándose en la Justicia provincial.
Desde entonces, familiares y amigos realizan distintas actividades para mantener vigente el pedido de esclarecimiento y reclamar avances en la investigación.
En ese marco se desarrollaron marchas, concentraciones y distintas iniciativas públicas que ahora suman este proyecto artístico en la costanera de la vecina ciudad, pensado como un lugar permanente de memoria y homenaje.