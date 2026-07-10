Susto en el aire

Dos aviones que viajaban a Chile y Brasil realizaron aterrizajes de emergencia en Mendoza

Dos vuelos internacionales debieron regresar al Aeropuerto Internacional El Plumerillo luego de que sus tripulaciones detectaran inconvenientes técnicos poco después del despegue. Las maniobras se realizaron sin inconvenientes y no hubo personas heridas, aunque los pasajeros vivieron momentos de incertidumbre.