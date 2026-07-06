Santa Fe ciudad

Vuelos panorámicos en el Aeropuerto de Sauce Viejo: así fue la experiencia de El Litoral

El piloto Ignacio Gautero explicó cada etapa del recorrido de 20 minutos, durante el cual se pudieron apreciar el Puente Colgante, la Costanera, la Basílica de Guadalupe y la zona de islas.