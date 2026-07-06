Las vacaciones de invierno traen una propuesta diferente para quienes buscan descubrir Santa Fe desde una perspectiva poco habitual. En el marco del lanzamiento de una nueva edición de Experiencia XFlight, El Litoral participó de uno de los vuelos panorámicos que despegan desde el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo y comprobó en primera persona cómo la ciudad cambia por completo cuando se la observa desde unos 500 metros de altura.
Vuelos panorámicos en el Aeropuerto de Sauce Viejo: así fue la experiencia de El Litoral
El piloto Ignacio Gautero explicó cada etapa del recorrido de 20 minutos, durante el cual se pudieron apreciar el Puente Colgante, la Costanera, la Basílica de Guadalupe y la zona de islas.
El recorrido comenzó con una breve explicación del piloto comercial Ignacio Gautero, quien fue el encargado de presentar el circuito. Antes del despegue, explicó que la actividad "consiste en poder visitar desde otra perspectiva a nuestra querida ciudad de Santa Fe, visitando los lugares más emblemáticos de la ciudad".
La experiencia se desarrolla en un vuelo de aproximadamente 20 minutos, a baja altura, lo que permite apreciar con claridad cada uno de los puntos del recorrido.
Un paisaje completamente diferente
Apenas el avión dejó la pista del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, comenzó una vista privilegiada de la capital santafesina. Desde el aire aparecieron el casco histórico, el Puente Colgante, la laguna Setúbal, la Costanera, la Basílica de Guadalupe, la zona de islas y los estadios de Colón y Unión, además de la Casa de Gobierno.
Durante el vuelo, la sensación cambia constantemente. Los edificios, las avenidas y los barrios adquieren otra dimensión, mientras que el trazado de la ciudad permite comprender mejor su vínculo con el río y los humedales que la rodean.
Gautero explicó que la altura elegida es parte de la propuesta. "Es un vuelo aproximadamente de 20 minutos y que se vuela a una altitud relativamente baja para poder apreciar cada detalle, aproximadamente 500 metros de altura".
Lo que más sorprende a los pasajeros
Según relató el piloto, cada persona vive el recorrido de manera distinta, aunque existen momentos que generan un impacto común.
"Los momentos del vuelo que más sorprenden a los pasajeros son cuando empiezan a ver cosas que están acostumbrados a verlo en tierra, pero desde el aire", señaló.
También explicó que las reacciones varían según cada visitante. "Algunos les encanta ver el despegue y el aterrizaje y otros les llaman la atención ver quizá la zona donde viven".
Precisamente, durante la experiencia de El Litoral, uno de los instantes más llamativos fue observar cómo el Puente Colgante se convierte en una delgada línea sobre la laguna.
Una propuesta para toda la familia
La actividad está pensada para que cualquier persona pueda participar, sin necesidad de haber volado anteriormente.
"No hace falta tener experiencia previa, es para toda la familia, no hay límite de edad", explicó Gautero.
Como principal novedad de esta edición, se incorporarán vuelos nocturnos, una alternativa que permitirá descubrir la ciudad completamente iluminada. "Nace con esta inquietud de poder mostrar Santa Fe, para los que ya lo han visto de manera diurna, verlo desde otra perspectiva y en otro horario que es nocturno. Es una atracción muy bonita", afirmó.
Cumplir el sueño de volar
Más allá del atractivo turístico, quienes impulsan la iniciativa destacan el componente emocional que muchas veces acompaña cada despegue.
El piloto contó que con frecuencia participan familias completas y visitantes que aprovechan la oportunidad para conocer Santa Fe desde el aire.
"Lo cierto es que nos llena de placer cuando vienen familias y cuando vienen personas inclusive que nunca volaron y quizás no tengan la posibilidad de volar y hoy nosotros podamos cumplirle ese sueño", expresó.
Y resumió el objetivo principal de la propuesta: "Que pasen un momento sumamente agradable, que lo disfruten, que sean felices y, sobre todo, que puedan vivir esta mágica experiencia".
Cómo participar
La Experiencia XFlight se desarrollará todos los días durante las vacaciones de invierno, entre el 6 y el 18 de julio, con despegues programados desde las 11 hasta las 21 en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo.
Cada vuelo tiene una duración aproximada de 20 minutos, incluye el sobrevuelo de los principales puntos turísticos de la ciudad y tiene un valor de $85.000 por pasajero, tanto para las salidas diurnas como para las nocturnas. Los interesados en asegurar su lugar a bordo deben tramitar sus reservas comunicándose directamente al teléfono 3425 66-4800.