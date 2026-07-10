Un operativo encabezado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió rescatar a siete víctimas de presunta explotación laboral rural en el partido bonaerense de La Matanza. Además, dos hermanos fueron detenidos, acusados de integrar la maniobra delictiva.
Explotación laboral rural: rescataron a siete víctimas tras un operativo en La Matanza
La Policía Federal detuvo a dos hombres y rescató a las víctimas, que eran sometidas a condiciones laborales insalubres. Participaron drones y equipos de contención.
La investigación
El procedimiento fue el resultado de una investigación desarrollada por efectivos del Departamento Trata de Personas de la PFA, quienes realizaron tareas de inteligencia por disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 de Morón, a cargo del juez Juan Manuel Culotta, con intervención de la Secretaría N.º 9, encabezada por Mariana Sioli.
De acuerdo con la pesquisa, las víctimas trabajaban en cuatro campos dedicados a la producción frutihortícola, donde eran sometidas a condiciones compatibles con explotación laboral y vivían en un contexto de extrema precariedad.
Allanamientos y rescate
Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia ordenó realizar cuatro allanamientos simultáneos en los predios rurales.
Durante los procedimientos participaron también un grupo de contención especializado y operadores de drones, que efectuaron sobrevuelos para localizar rápidamente a las personas afectadas y garantizar su seguridad. Como resultado, siete víctimas fueron rescatadas.
Dos hermanos detenidos
En el marco de los allanamientos, la Policía Federal detuvo a dos hombres argentinos, de 65 y 68 años, y secuestró distintos elementos considerados de interés para la causa.
Las víctimas quedaron bajo la asistencia del Programa de Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia.
Por su parte, los detenidos fueron puestos a disposición del juez interviniente en una causa por presunta infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.