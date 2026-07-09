Buenos Aires

Un policía retirado mató a un delincuente al defender a su esposa durante un intento de robo en Avellaneda

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Gerli y quedó registrado por cámaras de seguridad. La Justicia investiga el episodio, aunque en una primera evaluación considera que el exintegrante de la Policía Federal habría actuado en legítima defensa.