Un intento de robo ocurrido en la localidad bonaerense de Gerli, partido de Avellaneda, terminó con la muerte de uno de los presuntos delincuentes luego de que un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) utilizara su arma para defenderse mientras llegaba a su vivienda junto a su esposa.
Un policía retirado mató a un delincuente al defender a su esposa durante un intento de robo en Avellaneda
El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Gerli y quedó registrado por cámaras de seguridad. La Justicia investiga el episodio, aunque en una primera evaluación considera que el exintegrante de la Policía Federal habría actuado en legítima defensa.
El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Avellaneda, que analiza las circunstancias del enfrentamiento. Las primeras actuaciones indican que el exuniformado habría actuado en un contexto de legítima defensa.
Cómo fue el intento de robo y el enfrentamiento
El hecho ocurrió cuando el hombre, de 71 años, regresaba a su domicilio acompañado por su esposa. En ese momento fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta y que, según la investigación, intentaron asaltarlo.
Durante el ataque se produjo un forcejeo. Según declaró el exsuboficial ante los investigadores, los asaltantes le exigieron dinero y lo amenazaron mientras intentaban concretar el robo. En medio de esa situación logró extraer una pistola que llevaba en un bolso y efectuó varios disparos contra los atacantes.
Uno de los proyectiles impactó en uno de los sospechosos, quien cayó herido sobre la vía pública y murió antes de recibir asistencia médica. El segundo delincuente escapó en la motocicleta y, hasta el momento, continúa siendo buscado por la Policía Bonaerense.
Cuando efectivos de la Comisaría 6ª de Gerli llegaron al lugar tras un llamado al 911, encontraron el cuerpo del fallecido tendido sobre la calle. Junto a él fue secuestrada una réplica metálica de una pistola calibre 9 milímetros, elemento que los investigadores consideran habría sido utilizado durante el intento de robo para intimidar a las víctimas.
La secuencia quedó registrada por cámaras de vigilancia de la zona. Las imágenes forman parte del expediente y serán analizadas junto con las pericias balísticas y los testimonios reunidos por la fiscalía para reconstruir con precisión la mecánica del episodio.
La investigación judicial y la hipótesis de legítima defensa
La causa quedó a cargo de la UFI N° 1 de Avellaneda, que ordenó preservar la escena del hecho, convocar a la Policía Científica y realizar las pericias correspondientes sobre el arma utilizada por el exintegrante de la fuerza federal y los elementos secuestrados en el lugar.
Hasta el momento, las primeras conclusiones de la investigación indican que el hombre habría actuado para repeler una agresión ilegítima y proteger tanto su integridad física como la de su esposa. Por ese motivo, y siempre sujeto al avance de la causa, los investigadores consideran que se trataría de un caso de legítima defensa y, en principio, no estaría previsto imputarlo por el hecho.
No obstante, la fiscalía continuará reuniendo pruebas antes de adoptar una decisión definitiva. Entre las medidas ordenadas figuran el análisis de las grabaciones de seguridad, la toma de declaraciones a posibles testigos y la búsqueda del segundo sospechoso, quien logró escapar tras el enfrentamiento.
El caso volvió a poner en agenda el debate sobre los hechos de inseguridad protagonizados por motochorros y las situaciones en las que particulares o integrantes retirados de fuerzas de seguridad utilizan armas de fuego para defenderse durante un delito.
En este tipo de investigaciones, la Justicia analiza distintos elementos para determinar si existieron los requisitos previstos por el Código Penal para configurar la legítima defensa, como una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la ausencia de provocación suficiente por parte de quien se defendió.
Mientras tanto, el segundo sospechoso continúa prófugo y es intensamente buscado. Los investigadores esperan que el análisis de las cámaras de seguridad y otras pruebas permita establecer su identidad y reconstruir con mayor precisión el recorrido que realizó tras escapar del lugar.
El expediente permanece en etapa inicial y las autoridades judiciales señalaron que la calificación legal podrá modificarse si durante la investigación aparecen nuevos elementos de prueba.
Por el momento, la principal hipótesis sostiene que el exsuboficial retirado reaccionó en defensa propia y de su esposa frente a un intento de robo, una circunstancia que será evaluada por la fiscalía una vez concluidas las pericias y reunidas todas las evidencias disponibles.