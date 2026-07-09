Un tenso conflicto vecinal en la zona de la costa santafesina terminó este miércoles con dos personas aprehendidas, un menor de edad herido y el secuestro de una "tumbera" (arma de fuego de fabricación casera).
Dos detenidos tras un enfrentamiento con disparos y un apuñalado en Santa Fe
Los acusados son un hombre y una mujer que quedaron alojados en la Comisaría 28a. La policía secuestró una “tumbera” y también una “chuza”. El herido es menor de edad.
El hecho requirió la rápida intervención de personal del Comando Radioeléctrico (Unidad Regional I) en el distrito de La Guardia, en jurisdicción de la Comisaría 28ª.
Alerta
La tensión se desató en las inmediaciones de las calles San Francisco de Asís y Nuestra Señora de Guadalupe.
Un llamado desesperado a la Central de Emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una persona que había sido herida con un arma blanca, lo que movilizó de inmediato a los patrulleros hacia el lugar.
Disparos
Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 51 años, quien relató los momentos de terror que le tocó vivir.
Según su testimonio, un sujeto le había efectuado varios disparos con un arma de fuego de fabricación casera, afortunadamente sin lograr impactarlo.
También contó que, en medio del mismo desorden, una mujer atacó e hirió con un arma blanca a su hijo de 17 años.
Requisa
Con las descripciones y los datos aportados por la víctima, los efectivos policiales procedieron a realizar una requisa en la vivienda señalada como el “búnker” de los agresores.
Durante el despliegue, la policía halló y secuestró un arma de fuego de fabricación casera (conocida comúnmente como "tumbera") a los pocos metros del inmueble. También encontraron una “chuza” armada con un hierro afilado y un improvisado mango de tela.
Actuaciones
El operativo culminó con la aprehensión de un joven de 25 años y una mujer, quienes fueron señalados como los presuntos autores de los ataques.
Ambos quedaron alojados en la dependencia policial y a disposición del Ministerio Público de la Acusación, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias detrás del violento suceso.