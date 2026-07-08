Una organización familiar dedicada al microtráfico de estupefacientes fue desarticulada y condenada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Padres e hijo condenados por vender drogas en Santa Fe
Una familia fue sentenciada a cuatro años de prisión luego de que una investigación penal comprobara que comercializaban estupefacientes en una vivienda de la capital provincial. En el domicilio se secuestraron dosis de cocaína, marihuana y dos armas de fuego.
Se trata de Joaquín Rafael Zamora, de 21 años, y sus padres, Marcos Ramón Zamora (61) y Rosa Elba Espinosa (48), quienes recibieron una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.
La sentencia fue dictada por el juez Lisandro Aguirre en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Rosana Peresín, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y destacó que el caso se encuadra en los objetivos del Plan de Persecución Penal de la provincia.
El allanamiento
La caída de la banda familiar se desencadenó a partir de una serie de tareas de inteligencia que recolectaron indicios claros sobre la actividad ilegal.
Con esa información, el sábado 9 de noviembre de 2024 las fuerzas policiales irrumpieron en la vivienda donde residían los tres imputados, ubicada en la calle Azcuénaga, entre Viñas y Cafferatta.
Durante el operativo, los uniformados hallaron un búnker doméstico de fraccionamiento y venta. En el inmueble había envoltorios listos con cocaína, frascos de vidrio y bolsas que contenían marihuana, dos balanzas de precisión y dinero en efectivo de presunta procedencia ilícita.
Por otra parte, los uniformados incautaron una carabina, una pistola semiautomática y una cantidad no especificada de municiones.
Tanto el matrimonio como su hijo fueron detenidos en ese mismo momento en el lugar del hecho.
Juicio abreviado
Ante el peso de las pruebas recolectadas por la fiscalía, los tres implicados decidieron evitar el juicio oral y público. Asistidos por sus abogados defensores, aceptaron la modalidad de juicio abreviado.
Espinosa y los dos hombres de apellido Zamora reconocieron formalmente su responsabilidad penal como coautores de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso con la tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y tenencia indebida de arma de fuego de guerra.
Con este acuerdo, convalidaron también el monto de la pena que los mantendrá tras las rejas.