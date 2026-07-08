Gabina Noguera, la tía de Loan Danilo Peña y policía de Corrientes, declaró durante una hora y media en el juicio que se desarrolla por la desaparición del menor y ante el tribunal reconstruyó el operativo el día que desapareció su sobrino: "Necesitamos saber qué pasó, ese es mi único interés".
Una de las tías de Loan Peña reconstruyó el operativo del día que el nene desapareció
Gabina Noguera es policía y el 13 de junio de 2024 estaba de franco, pero el comisario Walter Maciel ordenó que todos los efectivos se pongan a disposición de la búsqueda.
Aquel el 13 de junio de 2024 Gabina estaba de franco de servicio, pero el comisario Walter Maciel, uno de los implicados, ordenó que todos los efectivos se pongan a disposición de la búsqueda.
"Primero recibí un mensaje de WhatsApp de Maciel preguntándome si tenía familiares en El Algarrobal, a lo que le dije que antes habían vivido mis abuelos. Me vuelve a consultar sobre María Noguera y José Peña, pero me enteré de lo de Loan por un mensaje de mi cuñada".
"Al rato el comisario mandó un mensaje al grupo y solicitó que nos presentemos todos. Le escribí un mensaje por privado y le explico que mi auto no funcionaba, pero que buscaba niñera para mi hija e iba. A las 19hs me presenté en la comisaría", contó.
A su vez, recordó que la falsa alarma de la aparición de Loan y del botín se enteró por diversos estados de WhatsApp de los vecinos.
Autos sin precintos
Otro punto expuesto y que demostraría posibles irregularidades en los procesos de secuestros de elementos, es que el lunes 17 de junio los dos autos del matrimonio María Victoria Caillava y Carlos Pérez "estaban estacionados en la parte de atrás de la comisaría" y que en ese momento "no tenían precintos", aunque no pudo responder si existía registros de esos ingresos.
Luego, expuso: "En la pericia odorífica estaba como custodia en la parte de afuera y cuando los testigos salieron dijeron que dio positiva".
Respecto al pedido de prendas de Loan, explicó: "No hubo secuestro de ropa, solo me dijeron que le pida un jogging a la familia porque estaba perdido".
“Esa ropa me la dio Alejandra Maldonado, la sacó de un cesto de ropa sucia en la casa de Loan y puso la prenda en una bolsa, no la registré y ella no usó guantes para darmela. Debí haber labrado un acta de secuestro", manifestó y agregó: “Esa bosa se la di a Maciel pero no sé dónde terminó, era para los canes de Paso de los Libres”.
Durante su exposición se exhibió la famosa foto del almuerzo, con el objetivo de identificar a los implicados.
Benitez, sin remera
Por su parte, Lidia Isabel Noguera, otra de las tías del menor, señaló haberle llamado la atención ver a Benítez sin remera en medio de los rastrillajes para dar con el paradero del menor.
Noguera les reclamó a los principales detenidos que den explicaciones sobre el extravío de su sobrino y sostuvo que su madre "falleció a causa de la pérdida de su nieto".
"Por favor, que si alguien sabe que siempre pedí, porque no solo llevaron a mi sobrino, se llevaron la vida de mi madre también", expresó Lidia.
En tanto, Virgilio Leonardo Medina, Víctor Gustavo Fernández, Mariano Hernán Duarte y Hugo Daniel Alegre declararán ante el Tribunal Federal de Corrientes la semana próxima.