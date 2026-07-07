Tres familiares de Loan Peña, el niño que permanece desaparecido desde hace más de dos años en Corrientes, declararon este martes en la octava audiencia del juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del menor en la localidad de 9 de Julio.
Caso Loan: audiencia clave con la declaración de dos familiares y un testigo
El juicio por la desaparición y presunta sustracción del niño avanza con testimonios que destacan momentos clave y plantean dudas sobre el accionar de los implicados.
Fuentes del caso informaron que los testigos citados por el fiscal federal, Carlos Schaeffer, fueron Miguel Ángel Noguera, tío materno de Loan; Diego Arnaldo "Huevo" Peña y Roque Valeriano Noguera, quien presenció los rastrillajes de búsqueda.
Revelan nuevos detalles
En ese sentido, el relato de Roque Noguera se centró en las primeras horas de búsqueda del menor y confirmó que él mismo se sumó a esas tareas, junto a otras personas. Además, ratificó que estaba en el lugar cuando se hallaron las huellas de un botín de Loan en el barro.
Además, indicó que Walter Maciel fotografió las huellas, ordenó que nadie ingresara al sector y dispuso preservar el lugar mientras continuaban las tareas. Y agregó que él también tomó fotografías y videos, los cuales entregó cuando declaró en Goya.
Por su parte, Miguel Ángel Noguera ratificó haber visto a Antonio Benítez junto a una persona "encapuchada", cuando salía de la casa de José Núñez. Y explicó que Benítez le dijo que iba a buscar a Loan; sin embargo, no pudo identificar quién era la persona encapuchada porque ya estaba oscuro y no le vio el rostro.
Diego Peña, en tanto, ratificó que el camino hacia el naranjal —donde desapareció el niño— estaba limpio y permitía ver a distancia, y negó haber escuchado versiones sobre un accidente o conocer que Benítez y Ramírez salieran de caza ese día.
De todas maneras, su testimonio fue confrontado por el fiscal Schaeffer, quien le remarcó algunas contradicciones con respecto a su declaración anterior.
La jornada concluyó con un cuarto intermedio, luego de que la Fiscalía señalara esas contradicciones en el testimonio de Diego Peña.
El juicio se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional. El Tribunal Federal de Corrientes investiga al ex comisario Walter Maciel; a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; a su marido, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; a Laudelina Peña, tía del menor; a su esposo, Antonio Bernardino Benítez; a Mónica Del Carmen Millapi; y a Daniel “Fierrito” Ramírez.
En tanto, en la causa paralela son juzgados Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.