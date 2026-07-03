En un masivo despliegue policial, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desarticular una red dedicada a la comercialización de estupefacientes que operaba en la zona norte de la ciudad de Rosario.
Seis detenidos tras quince allanamientos simultáneos en Rosario
El operativo, denominado "Broken Pottery", se desplegó en el marco del “Plan Bandera”. Secuestraron armas, dosis de cocaína, marihuana y más de 4 millones de pesos en efectivo.
El procedimiento, bautizado Operativo "Broken Pottery", consistió en 15 allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de seis personas y el secuestro de drogas, armas de fuego y una importante suma de dinero.
Las irrupciones se ejecutaron bajo los lineamientos del Plan Bandera, el programa conjunto impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno provincial para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el territorio santafesino.
Investigación
La pesquisa que derivó en el megaoperativo comenzó en febrero de este año.
Fue un trabajo coordinado entre la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rosario y el Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.
A lo largo de estos meses, las tareas de inteligencia criminal permitieron a los investigadores identificar y mapear diversos inmuebles estratégicos ubicados en el barrio La Cerámica, los cuales eran presuntamente utilizados por la banda como puntos de acopio, fraccionamiento y venta de drogas al menudeo.
Con el cúmulo de pruebas recolectadas, el Juzgado de Primera Instancia a cargo de la Dra. María de los Ángeles Granato libró las órdenes de allanamiento.
Debido a la magnitud del operativo, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA requirió el apoyo de personal de las Divisiones Unidad Operativa Federal de Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Paraná, además de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario.
Detenidos
Como resultado de los procedimientos, las fuerzas federales detuvieron a seis personas (cuatro mujeres y dos hombres), quienes quedaron señaladas como presuntas integrantes de la organización criminal.
Al realizar las requisas en las distintas viviendas del mencionado barrio, el personal policial logró incautar diversas dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización, cuatro armas de fuego (dos pistolas y dos revólveres) y más de 40 municiones de distintos calibres.
Además, los uniformados secuestraron una suma de dinero en efectivo superior a los 4,4 millones de pesos (además de divisas extranjeras en fajos de dólares, euros y reales), 31 teléfonos celulares y elementos específicos para el estiramiento y fraccionamiento de las sustancias.
Tanto los seis detenidos como los elementos probatorios incautados fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia, en el marco de una causa tramitada por infracción a la Ley de Estupefacientes N.° 23.737.