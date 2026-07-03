La investigación por el crimen de Daiana Arber continúa avanzando mientras el hombre detenido permanece alojado a disposición de la Justicia. En ese contexto, durante las últimas horas se realizó una audiencia de control de la legalidad de la detención, solicitada por la Defensa Pública luego de que transcurrieran más de 96 horas desde el arresto sin que se concretara la audiencia imputativa.
Caso Daiana Arber: el defensor del detenido pidió revisar la legalidad de la detención antes de la imputación
Javier Casco confirmó que solicitó una audiencia de control luego de que transcurrieran más de 96 horas desde el arresto sin que se realizara la audiencia imputativa. Explicó que ese mecanismo busca garantizar que toda persona privada de su libertad comparezca cuanto antes ante un juez y confirmó que la imputación quedó fijada para el próximo lunes.
Así lo confirmó el defensor oficial Javier Casco, quien representa al sospechoso junto a otros integrantes del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
El abogado explicó que este tipo de audiencia no se fija de manera automática, sino que debe ser requerida por alguna de las partes cuando entiende necesario que un juez revise la situación procesal del detenido.
"Generalmente, cuando pasa mucho tiempo o cuando se pide una prórroga de las 96 horas para la audiencia imputativa, la defensa puede solicitar un control para que el imputado comparezca cuanto antes ante un juez", señaló.
Casco indicó que el objetivo de esa presentación fue precisamente evitar una prolongación excesiva de la detención sin control judicial, remarcando que la legislación procura que toda persona privada de su libertad sea puesta a disposición de un magistrado en el menor tiempo posible.
El lunes audiencia imputativa
En ese marco confirmó que la audiencia imputativa fue fijada para el próximo lunes, instancia en la que la Fiscalía expondrá formalmente la atribución delictiva y los elementos reunidos hasta el momento.
Respecto de su asistido, el defensor confirmó que ya mantuvo entrevistas personales, aunque evitó brindar precisiones sobre el contenido de esas conversaciones, amparándose en el deber de confidencialidad que rige la relación entre abogado y defendido. "Obviamente no puedo revelar lo que hablé con él", respondió al ser consultado sobre la estrategia defensiva.
Consultado acerca de la situación procesal actual, Casco sostuvo que hasta el momento de la entrevista no había tenido acceso completo al legajo fiscal y, por ese motivo, dijo desconocer cuáles serían exactamente los cargos que la Fiscalía formalizará durante la audiencia del lunes.
Hallazgo de una granada
El abogado explicó que, según la información con la que contaba al momento de la detención, la privación de la libertad se había dispuesto inicialmente en el marco de una investigación por la presunta tenencia de un artefacto explosivo, luego del hallazgo de una granada durante un procedimiento policial.
Paralelamente, confirmó que la Fiscalía investiga el homicidio de Daiana Arber, aunque insistió en que la imputación formal por ese hecho aún no había sido realizada. "Todavía no se hizo la imputación. Eso recién va a ocurrir el lunes", reiteró.
También manifestó desconocer, por el momento, si su defendido registra antecedentes penales, ya que esa información formaría parte de la documentación fiscal a la que accedería posteriormente.
En otro tramo de la entrevista evitó responder sobre un eventual vínculo entre el detenido y la víctima o sobre la posible participación de terceras personas, al señalar que esas versiones provenían de publicaciones periodísticas y que aún no había podido analizar el contenido de la investigación.
Finalmente confirmó que el hombre fue detenido el sábado, alrededor de las 19, tras una serie de allanamientos, aunque aclaró que no contaba con mayores precisiones respecto de la cronología de las actuaciones previas.
Conmoción en Villa del Parque
La investigación comenzó tras la denuncia por la desaparición de Daiana Arber, cuyo paradero era intensamente buscado por familiares y fuerzas de seguridad. Mientras avanzaban las tareas investigativas, la Fiscalía ordenó una serie de allanamientos en distintos domicilios de Villa del Parque.
Horas más tarde fue hallado el cuerpo de la joven, lo que modificó el rumbo de la pesquisa y derivó en una investigación por femicidio que quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación.
Durante uno de esos procedimientos fue detenido un hombre y, según trascendió oficialmente, también fue secuestrada una granada que dio origen a una investigación paralela por presunta tenencia de material explosivo.
Reconstrucción del hecho
Desde entonces, los fiscales trabajan en la reconstrucción de los movimientos de la víctima, el análisis de evidencias recolectadas durante los allanamientos y la producción de distintas medidas periciales destinadas a determinar las circunstancias del crimen y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.
La audiencia imputativa prevista para el lunes será el primer acto procesal en el que la Fiscalía expondrá formalmente la hipótesis del caso, los delitos atribuidos al detenido y las evidencias reunidas hasta el momento, mientras la defensa ejercerá el correspondiente control de legalidad sobre esa acusación inicial.