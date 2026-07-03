Tribunales

Caso Daiana Arber: el defensor del detenido pidió revisar la legalidad de la detención antes de la imputación

Javier Casco confirmó que solicitó una audiencia de control luego de que transcurrieran más de 96 horas desde el arresto sin que se realizara la audiencia imputativa. Explicó que ese mecanismo busca garantizar que toda persona privada de su libertad comparezca cuanto antes ante un juez y confirmó que la imputación quedó fijada para el próximo lunes.