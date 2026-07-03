Inseguridad en Buenos Aires

Asesinaron a una mujer durante un robo en Quilmes: la mataron frente a su hija

La víctima, de 44 años, recibió un disparo cuando intentó resistirse al asalto dentro de su vivienda en Ezpeleta. Los delincuentes escaparon con una bicicleta y dos teléfonos celulares. La Justicia y la Policía Bonaerense analizan cámaras de seguridad para identificar a los responsables.