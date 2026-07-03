La investigación por el asesinato de una mujer durante un violento robo en la localidad bonaerense de Ezpeleta, partido de Quilmes, continúa con la búsqueda de los cuatro delincuentes que irrumpieron en su vivienda durante la madrugada y escaparon tras llevarse una bicicleta y dos teléfonos celulares.
Asesinaron a una mujer durante un robo en Quilmes: la mataron frente a su hija
La víctima, de 44 años, recibió un disparo cuando intentó resistirse al asalto dentro de su vivienda en Ezpeleta. Los delincuentes escaparon con una bicicleta y dos teléfonos celulares. La Justicia y la Policía Bonaerense analizan cámaras de seguridad para identificar a los responsables.
La víctima, identificada como Zoraida Angélica Suárez Medrano, de 44 años, murió horas después en un hospital como consecuencia del disparo que recibió en medio del asalto. El crimen ocurrió delante de una de sus hijas menores, que presenció la secuencia.
Un robo que terminó con un crimen
El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Baradero al 4500, en Ezpeleta.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, cuatro delincuentes armados ingresaron al inmueble por la parte trasera, sorprendiendo a la mujer y a una de sus hijas, que se encontraban dentro de la casa.
De acuerdo con las primeras actuaciones judiciales, los asaltantes exigieron dinero y objetos de valor. En esas circunstancias se produjo un forcejeo entre la víctima y uno de los delincuentes.
Durante ese enfrentamiento, uno de los ladrones efectuó un disparo que impactó en la axila izquierda de la mujer, provocándole una grave herida.
Tras concretar el ataque, los delincuentes escaparon llevándose una bicicleta y dos teléfonos celulares. Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia, que trasladaron a la víctima al Hospital Iriarte de Quilmes. Allí fue intervenida quirúrgicamente, pero falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.
El crimen generó conmoción entre familiares y vecinos, quienes reclamaron justicia y mayores medidas de seguridad.
En las últimas horas, la hija mayor de la víctima aseguró que su madre "reconoció a uno de los delincuentes" y sostuvo que esa podría haber sido la razón por la que le dispararon. También afirmó que el ataque dejó a la familia "destruida" y pidió el rápido esclarecimiento del caso.
Los investigadores todavía trabajan para confirmar esa hipótesis, aunque no descartan que el disparo se haya producido durante el forcejeo con uno de los asaltantes.
La investigación y la búsqueda de los responsables
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial de Quilmes, que ordenó distintas medidas para identificar a los autores del homicidio.
Entre ellas se encuentran el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, la toma de testimonios y el análisis de posibles rastros dejados por los delincuentes durante el ingreso y la huida.
Los primeros registros obtenidos por los investigadores permitieron establecer que los cuatro sospechosos actuaron de manera coordinada y escaparon pocos minutos después del ataque. Hasta el momento no hubo detenidos y la Policía Bonaerense mantiene distintos operativos para intentar localizarlos.
Peritos de la Policía Científica realizaron las tareas de rigor en la vivienda, donde secuestraron elementos que serán incorporados a la investigación. Además, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, cuyos resultados serán incorporados al expediente.
Mientras tanto, familiares y allegados continúan reclamando justicia. La hija mayor de la mujer sostuvo públicamente que la familia atraviesa un profundo dolor y pidió que el caso no quede impune.
"Dejaron a una familia hecha pedazos", expresó en declaraciones televisivas, al tiempo que reclamó una rápida identificación de los responsables.
El crimen vuelve a poner en foco la problemática de los robos violentos en distintos sectores del conurbano bonaerense, donde en los últimos meses se registraron varios homicidios ocurridos durante asaltos a viviendas particulares.
En este caso, la investigación busca determinar si los autores contaban con información previa sobre la casa o si se trató de un robo cometido al azar.
Por el momento, la principal línea investigativa apunta a reconstruir el recorrido realizado por los delincuentes antes y después del hecho mediante imágenes de cámaras de vigilancia.
Los pesquisas también analizan si existen coincidencias con otros robos ocurridos recientemente en la zona y si alguno de los sospechosos posee antecedentes por delitos similares.
Con los responsables aún prófugos, la Justicia continúa reuniendo pruebas para avanzar en su identificación y lograr su detención.
Mientras tanto, el caso mantiene en alerta a los vecinos de Ezpeleta, que volvieron a reclamar mayor presencia policial y medidas de prevención frente al incremento de hechos de inseguridad registrados en el distrito.