La tranquilidad del centro santafesino se quebró en cuestión de segundos el viernes por la noche. Un ataque armado dentro de un comercio de calle San Jerónimo dejó como saldo a una adolescente de 16 años herida de bala y abrió una investigación que busca esclarecer tanto la identidad del agresor como el motivo de una agresión.
Un hombre entró a un comercio filmando con su celular, disparó contra una adolescente y escapó
El ataque ocurrió en San Jerónimo 2100, a pocos metros de Plaza del Soldado y generó momentos de extrema tensión entre comerciantes y peatones. El sospechoso huyó tras efectuar el disparo y, según algunos testigos, realizó detonaciones durante la fuga. Las cámaras de seguridad podrían ser claves para identificarlo.
El episodio ocurrió alrededor de las 19.50 en un bazar ubicado al 2100 de calle San Jerónimo, a pocos metros de Plaza del Soldado, un sector de intensa circulación peatonal y comercial.
Según los testimonios recabados en el lugar, un hombre vestido completamente de negro irrumpió en el local sin quitarse el casco que llevaba colocado. Lo llamativo es que, antes de disparar, habría mantenido un teléfono celular apuntando hacia el interior del comercio, registrando en video cada uno de sus movimientos.
Un único disparo
Dentro del negocio se encontraba trabajando una joven de 16 años, hija del propietario del establecimiento y encargada de la caja en ese momento.
Sin mediar una discusión ni un intercambio de palabras que pudiera explicar lo ocurrido, el desconocido efectuó un disparo que impactó sobre el hombro derecho de la adolescente. El proyectil atravesó el miembro con orificio de entrada y salida, provocándole una lesión que, si bien requirió asistencia inmediata, no comprometió órganos vitales.
Tras el ataque, el agresor abandonó rápidamente el comercio y escapó corriendo por calle San Jerónimo en dirección sur. Algunos testigos señalaron además que, durante la huida, efectuó nuevos disparos al aire antes de perderse de vista.
Confusión y despliegue de emergencia
Los primeros llamados a la Central de Emergencias describían una situación caótica. Mientras algunos testigos creían que el disparo no había alcanzado a la empleada, otros informaban la existencia de una persona herida dentro del local.
En pocos minutos arribaron patrulleros y una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (107), cuyos profesionales asistieron a la víctima y dispusieron su traslado al Hospital José María Cullen.
Allí, los médicos confirmaron que presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la zona del hombro derecho. Su estado general era estable y quedó internada fuera de peligro.
Investigación en curso
La secuencia quedó envuelta en múltiples incógnitas. Hasta el momento no surgieron elementos que permitan afirmar que el ataque haya tenido como finalidad un robo, ya que las primeras actuaciones no daban cuenta del faltante de dinero ni de mercadería.
Por esa razón, la investigación se orienta a reconstruir cada uno de los movimientos del atacante, establecer si conocía previamente a la víctima o al comercio y determinar cuál fue el verdadero móvil del hecho.
Otro aspecto que concentra la atención de los investigadores es la posible existencia de un registro audiovisual realizado por el propio agresor. Distintos testimonios coinciden en señalar que el hombre ingresó sosteniendo un teléfono celular con el que aparentemente filmó toda la secuencia antes de abrir fuego.
Relevamiento de pruebas
Personal policial preservó la escena para permitir el trabajo de los peritos, quienes buscaron rastros balísticos y otras evidencias útiles para la causa.
En paralelo, se inició el relevamiento de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en la zona céntrica con el objetivo de reconstruir el recorrido del atacante antes y después del hecho.
La investigación permanece en sus primeras etapas y no se descarta ninguna hipótesis mientras la Justicia intenta identificar al responsable de un ataque tan violento como inusual, ocurrido en uno de los sectores más transitados de la capital provincial.