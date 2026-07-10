En zona céntrica de Santa Fe

Un hombre entró a un comercio filmando con su celular, disparó contra una adolescente y escapó

El ataque ocurrió en San Jerónimo 2100, a pocos metros de Plaza del Soldado y generó momentos de extrema tensión entre comerciantes y peatones. El sospechoso huyó tras efectuar el disparo y, según algunos testigos, realizó detonaciones durante la fuga. Las cámaras de seguridad podrían ser claves para identificarlo.