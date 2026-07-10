Un susto mayúsculo se llevaron los vecinos de la Zona Centro Norte de la ciudad de Santa Fe a primera hora de este viernes, cuando una vivienda se incendió en la zona norte de la capital.
Voraz incendio en una vivienda de la zona norte de la ciudad de Santa Fe
El fue destruyó un dormitorio por completo y todo lo que había en el interior. La rápida intervención de bomberos permitió que el fuego no se alcance casas linderas.
Una dotación del Cuartel Norte de Bomberos Zapadores de la Dirección General de Bomberos (D.G.B) debió intervenir de urgencia minutos después de las 7 de este viernes, en una precaria casa ubicada en Pasaje Santa Fe al 3000.
El siniestro se desató en el dormitorio del domicilio, de cuatro ambientes.
Precariedad
Según el informe oficial, la estructura de la habitación afectada presentaba condiciones precarias: paredes de albañilería sin revoque, sin cielo raso, piso de alisado de cemento y una abertura de aluminio que carecía de puerta.
Para controlar la situación, los bomberos debieron desplegar una línea de alta presión de la unidad concurrente.
Tras extinguir las llamas, el personal de emergencias realizó una inspección exhaustiva para descartar riesgos eléctricos adicionales o la propagación del fuego a casas linderas, con resultados afortunadamente negativos.
Pérdidas materiales
A pesar de la rápida intervención, el fuego provocó importantes daños materiales dentro del dormitorio. Las pérdidas principales incluyeron: un colchón de dos plazas con su elástico, un ropero ubicado en el sector noroeste del ambiente, una mesa de luz en el lateral norte, prendas de vestir y elementos varios.
Por otra parte, las autoridades destacaron que el lugar contaba con una instalación eléctrica aérea y precaria que no poseía ningún sistema de seguridad ni disyuntores.
Si bien la vivienda no tenía conexión de gas, el peligro era latente.
Los tres ambientes restantes de la propiedad sólo sufrieron un intenso ahumamiento y ennegrecimiento de paredes.
En el lugar del hecho se encontraban presentes el propietario de la vivienda, identificado como G.H., de 44 años, y su esposa, M.M., de 43 años.
También brindó apoyo logístico y de seguridad un móvil del Comando Radioeléctrico.
Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.