Dos videos tomados por una cámara de seguridad privada registraron el robo a un local de barrio Mariano Comas, y se convirtieron en piezas fundamentales de la investigación que derivó en la imputación de un trapito que trabajaba en esa zona, quien quedó en prisión preventiva.
Videos: con una piedra y un cómplice, así robó un local comercial en Santa Fe
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad cercana al negocio, ubicado sobre calle San Jerónimo al 3700. El imputado es un trapito que trabajaba en la zona y fue reconocido por los damnificados.
La medida cautelar fue dispuesta por el juez penal Gustavo Urdiales, a pedido del fiscal Marcelo Nessier. El funcionario atribuyó a Fernando Rodrigo Nuñez, quien posee antecedentes condenatorios, un robo perpetrado en un comercio de artículos de limpieza.
Durante la audiencia, la fiscalía expuso los detalles del hecho ocurrido a fines de junio, destacando que la autoría de Nuñez se encuentra respaldada por una serie de evidencias contundentes.
La defensa técnica del imputado estuvo a cargo del Dr. Raúl Sánchez Lecumberri, del Ministerio Público de la Defensa (MPD), que propuso la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, las cuales fueron consideradas insuficientes por el magistrado.
La resolución judicial se basó no solo en la materialidad del hecho, sino también en el rápido reconocimiento del sospechoso. Nuñez, conocido en la zona por desempeñarse como cuidador de coches en las inmediaciones del local afectado, fue identificado por los damnificados y las fuerzas de seguridad gracias a la revisión de los registros fílmicos.
Un robo en dos etapas
El incidente que motivó la detención de Nuñez ocurrió durante la noche del 30 de junio en el local comercial "Limpishop", ubicado en calle San Jerónimo 3747. Según la atribución delictiva presentada por el fiscal Nessier, el hecho se dividió en dos momentos diferenciados por apenas diez minutos de diferencia.
En el primer ataque, aproximadamente a las 23:35, Nuñez violentó la vidriera del local utilizando una piedra para luego apoderarse de diversos artículos y retirarse del lugar. Pero su accionar no concluyó allí.
A las 23.45, el imputado regresó al mismo domicilio, pero esta vez lo hizo acompañado por otro hombre que portaba un bolso negro y que aún no fue identificado por las autoridades.
Bajo un previo acuerdo y distribución de roles, ambos sujetos continuaron sustrayendo mercadería a través de la abertura en el cristal, llevándose aproximadamente quince escobillones, un difusor automático, seis desodorantes de ambiente y cuatro rociadores textiles.
Toda la secuencia quedó documentada en cinco registros fílmicos obtenidos tanto de las cámaras internas del local como de dispositivos de seguridad de los vecinos de la zona. En estas imágenes se aprecia con claridad al imputado utilizando una piedra para romper el vidrio y luego introduciendo sus manos para extraer los productos de limpieza.
Además del material audiovisual, la fiscalía cuenta con actas de inspección ocular, croquis del lugar y fotos de los daños materiales causados.
Detención y condena previa
Efectivos del Comando Radioeléctrico concretaron la aprehensión de Nuñez el 2 de julio. Cuando fue interceptado en la vía pública, el hombre vestía exactamente las mismas prendas que se observan en las filmaciones del robo ocurrido dos días antes. Esta coincidencia, sumada al reconocimiento de los damnificados, permitió formalizar la imputación como coautor de “robo simple”.
Uno de los factores determinantes para que el juez Gustavo Urdiales dictara la prisión preventiva fue el historial penal del imputado. Según el informe del Registro Nacional de Reincidencias, Nuñez cuenta con una condena previa dictada el 12 de agosto de 2025. En aquella oportunidad, se le impuso una pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo por delitos contra la propiedad.
Debido a que dicha condena se encuentra actualmente vigente, cualquier nueva sanción penal que reciba por el robo en "Limpishop" deberá ser necesariamente de ejecución efectiva.
Por ahora, Núñez permanecerá tras las rejas mientras el proceso judicial avanza.