La investigación por el femicidio de Mercedes Errapán, ocurrido en la ciudad bonaerense de Junín, incorporó en las últimas horas nuevos elementos que buscan reconstruir cómo ocurrió el crimen.
Qué reveló la autopsia de Mercedes Errapán: el dato que cambió la investigación del femicidio en Junín
El informe preliminar de la autopsia determinó que Mercedes Errapán presentaba heridas de arma blanca, fracturas y un fuerte golpe en la cabeza. La Justicia investiga el crimen de la mujer y mantiene detenido a Sebastián Bonafé, acusado también del secuestro de la hija de la víctima.
El resultado preliminar de la autopsia confirmó que la mujer presentaba múltiples lesiones compatibles con un ataque de extrema violencia y reveló un dato que hasta ahora no había trascendido: estaba embarazada de entre 22 y 24 semanas de gestación. La causa continúa bajo investigación mientras el principal acusado, Sebastián Bonafé, permanece detenido.
La autopsia aportó nuevos datos sobre el crimen
El informe forense preliminar fue incorporado al expediente judicial y permitió esclarecer algunos aspectos que, en un primer momento, eran motivo de análisis por parte de los investigadores.
Según informó el vocero de la investigación, Martín Laius, Mercedes Errapán presentaba varias heridas de arma blanca, fracturas y un fuerte golpe en la cabeza. Con estos resultados quedó descartada la hipótesis inicial que indicaba que la víctima podría haber fallecido como consecuencia de un disparo de arma de fuego.
El examen médico también confirmó un dato de fuerte impacto para la causa: la mujer estaba embarazada y cursaba entre 22 y 24 semanas de gestación al momento del asesinato.
No obstante, desde la investigación aclararon que aún restan conocerse estudios complementarios que permitirán precisar otros aspectos de la muerte y aportar mayores elementos a la reconstrucción de los hechos.
En paralelo, la fiscalía continúa analizando pruebas obtenidas durante los allanamientos, registros de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y distintos testimonios incorporados al expediente.
Uno de los aspectos que pudieron establecer los investigadores es el tiempo de permanencia del acusado en la vivienda de la víctima.
De acuerdo con lo informado por Laius al medio local TeleJunín, Sebastián Bonafé ingresó al domicilio durante la madrugada y se retiró pocos minutos antes de las 8 de la mañana. Para los investigadores, ese lapso es el que concentra la principal hipótesis sobre el momento en que ocurrió el femicidio.
La causa sigue avanzando con nuevas pericias científicas destinadas a determinar con precisión la secuencia del ataque y reunir la mayor cantidad posible de evidencia para sostener la acusación.
La denuncia previa por grooming y el secuestro de la niña
La investigación judicial también busca determinar si el crimen guarda relación con una denuncia que la propia Mercedes Errapán había presentado días antes contra Bonafé.
Según la principal hipótesis de la fiscalía, el femicidio podría estar vinculado a una acusación por grooming formulada por la víctima.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, la mujer denunció que Bonafé —padrino de su hija— había ingresado al baño de la vivienda y la había filmado con un teléfono celular mientras se higienizaba.
Tras esa presentación judicial, el viernes 3 de julio personal de la Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en la vivienda del acusado como parte de las medidas de investigación.
Los investigadores analizan ahora si esa denuncia pudo haber sido el desencadenante del posterior ataque.
Luego del crimen, la causa sumó otro episodio que generó una intensa búsqueda policial.
Según la acusación, Bonafé abandonó el lugar llevándose consigo a la hija de la víctima, identificada por sus iniciales A.G.
La menor fue privada de su libertad durante varias horas, situación que motivó la activación del Alerta Sofía, el sistema nacional utilizado para la búsqueda urgente de niñas, niños y adolescentes cuya vida puede encontrarse en peligro.
Durante el operativo de localización participaron distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
Las actuaciones judiciales sostienen que el acusado habría tomado a la niña del cuello y amenazado con quitarle la vida mientras intentaba evitar su detención por parte de la Policía.
Finalmente, la menor fue rescatada sana y salva y quedó bajo resguardo de las autoridades competentes.
En función de estos hechos, la causa fue caratulada provisoriamente como femicidio seguido de rapto, aunque esa calificación podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas.
Mientras tanto, Sebastián Bonafé permanece detenido y a disposición de la Justicia.
La fiscalía continúa reuniendo evidencia pericial, documental y testimonial para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.