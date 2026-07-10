Avanza la investigació

Qué reveló la autopsia de Mercedes Errapán: el dato que cambió la investigación del femicidio en Junín

El informe preliminar de la autopsia determinó que Mercedes Errapán presentaba heridas de arma blanca, fracturas y un fuerte golpe en la cabeza. La Justicia investiga el crimen de la mujer y mantiene detenido a Sebastián Bonafé, acusado también del secuestro de la hija de la víctima.