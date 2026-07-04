Reconquista

Femicidio de Rocío Vera: el MPA presentará un recurso contra la prisión domiciliaria de uno de los condenados

El fiscal Nicolás Maglier recurrirá el fallo que confirmó el beneficio para uno de los coautores del hecho ocurrido en 2020. Sostiene que la condena de 10 años debe cumplirse de manera efectiva en un establecimiento penitenciario.