Una adolescente de 15 años fue golpeada por la pareja de su madre luego de intentar intervenir para frenar una situación de violencia ocurrida en una vivienda del barrio Alto Comedero, en la provincia de Jujuy.
Jujuy: una adolescente fue atacada al intentar proteger a su madre de su pareja
La joven de 15 años intervino en una situación de violencia doméstica y terminó con lesiones en el rostro tras ser agredida por el hombre y recibió atención médica urgente.
El hecho se registró el 29 de junio, cuando el hombre, de 46 años, habría comenzado a exigir una suma de dinero mientras amenazaba y agredía a la mujer. En ese contexto, la menor se interpuso para defender a su madre y terminó recibiendo golpes en el rostro.
Intervención y detención
Ante la escalada de violencia, el hijo mayor de la familia, un joven de 20 años, intervino en la situación y logró reducir al agresor tras un forcejeo.
Luego dio aviso a la policía, que se presentó en el domicilio a través de efectivos de la Seccional N.º 63. Tras constatar la gravedad del episodio, el acusado fue detenido y trasladado a una dependencia policial.
La causa quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación y del Juzgado de Violencia de Género de la capital jujeña.
Asistencia médica
La adolescente debió recibir atención médica por las lesiones en el rostro, además de asistencia psicológica por parte del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), debido al estado de shock tras la agresión.
El informe indicó que la intervención buscó resguardar tanto la integridad física como emocional de la víctima.
En paralelo, la madre realizó la denuncia correspondiente y solicitó medidas de protección para ella y sus hijos.
En Jujuy, los casos de violencia intrafamiliar continúan generando preocupación. De acuerdo con un informe local, en el último mes se registraron varios episodios vinculados al incumplimiento de medidas perimetrales dictadas en casos de violencia de género.
Otro caso en Córdoba
En paralelo, un hombre de 42 años que trabajaba como chofer de aplicación fue detenido en la ciudad de Córdoba, acusado de amenazar y asaltar a una pasajera durante un viaje.
Según la denuncia, el conductor habría utilizado un arma blanca para intentar robarle el celular a una joven de 27 años. La víctima se resistió, lo que derivó en un forcejeo dentro del vehículo y posteriormente en la intervención policial.