Un tribunal pluripersonal en Melincué (cabecera del departamento General López) condenó por unanimidad a un hombre de 45 años, identificado por sus iniciales como M.I.C., a la pena de 16 años de prisión tras hallarlo culpable de haber abusado sexualmente de dos menores de edad pertenecientes a su círculo familiar.
Condenaron a un hombre por abusar de dos niñas de su entorno familiar en el sur provincial
El tribunal le impuso una pena de 16 años de prisión. La fiscalía dejó abierta la puerta para apelar el fallo y solicitar una sentencia de mayor tiempo.
El fallo fue dictado por las juezas Silvina Marinucci y Andrea Cavallero, junto con el juez Adrián Godoy, al término de un juicio oral y público.
La acusación estuvo a cargo del fiscal Julián Cochero, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Reuniones familiares
Según lo acreditado por la fiscalía durante el debate, los ataques se extendieron en el tiempo, vulnerando la integridad sexual de las dos víctimas a lo largo de sus infancias y adolescencias.
El fiscal Cochero precisó que el condenado utilizaba su posición de confianza dentro de la familia para perpetrar los ilícitos.
El agresor cometió la mayoría de los abusos aprovechando los momentos en que quedaba formalmente a cargo del cuidado de las niñas, en su vivienda.
También utilizaba el contexto de reuniones familiares en las que coincidían para ocultar sus acciones.
Respecto de una de las víctimas en particular, se constató que los abusos también ocurrieron en el interior de un automóvil y en la propia casa de la menor.
Calificaciones penales
El tribunal impuso la pena de 16 años de prisión efectiva al considerar a M.I.C. como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por la condición de guarda.
A pedido expreso de la fiscalía en sus alegatos, el tribunal dispuso que el condenado continúe detenido bajo la medida de prisión preventiva hasta que la sentencia condenatoria quede firme, evitando así el riesgo de fuga.
Tras la lectura del veredicto, el fiscal Cochero se mostró conforme con la declaración de culpabilidad, aunque adelantó que el equipo acusador aguardará los fundamentos escritos del tribunal: “Si bien valoramos la sentencia condenatoria, analizaremos los fundamentos del tribunal para evaluar los pasos a seguir, sobre todo en relación con el monto de la pena impuesta”, señaló el funcionario, dejando abierta la posibilidad de una futura apelación para solicitar un incremento de los años de cárcel.
Las identidades del condenado y de la localidad del departamento General López fueron omitidas en estricto cumplimiento de las normativas vigentes que buscan preservar la intimidad de las víctimas y evitar su revictimización.