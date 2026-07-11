De acuerdo con la información preliminar aportada a este medio por personal de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo, el automóvil siniestrado viajaba desde Paraguay con destino a la provincia de Buenos Aires. Por causas que son materia de investigación, impactó con un camión que circulaba por la misma ruta, al volante del cual iba Carlos Baello (46), domiciliado en Las Toscas.
Choque fatal en la Ruta 11: un muerto y cuatro heridos cerca de Villa Ocampo
Un grave siniestro ocurrió este sábado sobre la vía nacional a la altura del kilómetro 870, donde un automóvil y un camión protagonizaron una violenta colisión.
Como consecuencia del fuerte choque, Ricardo Canizza, de nacionalidad paraguaya (sin más datos) y que conducía el vehículo de menor porte, perdió la vida en el lugar, mientras que otras cuatro personas resultaron con heridas de distinta consideración y fueron asistidas por personal de emergencias y trasladadas a centros de salud de la región.
Impactante accidente
Los heridos viajaban con la víctima fatal y fueron identificados como Mirna Rolón (45), María Rolón (51), Diego Ramírez (26), y una menor de 5 años.
Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios, servicios de emergencias, efectivos policiales y personal de Seguridad Vial, quienes trabajaron intensamente para rescatar a las víctimas, asistir a los heridos y ordenar el tránsito, que permaneció interrumpido durante varias horas.
Un muerto y cuatro heridos
El siniestro vial se produjo sobre la traza de la Ruta 11, al sur de la ciudad norteña, frente a la Estación Termoeléctrica de la empresa Secco SA.
Las autoridades continúan con las pericias para determinar la mecánica del siniestro y las circunstancias que desencadenaron el fatal impacto.