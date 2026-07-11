Una persecución a alta velocidad por la avenida General Paz terminó con dos detenidos luego de que los sospechosos, que circulaban en una moto robada, chocaran contra un patrullero de la Policía de la Ciudad mientras intentaban escapar de un control.
Persecución en General Paz: dos delincuentes fueron detenidos tras chocar contra un patrullero
Los sospechosos intentaron escapar de un operativo de control a bordo de un vehículo sustraído y terminaron arrestados luego del impacto contra el móvil policial. Ocurrió en Buenos Aires.
Entre los arrestados se encuentra un adolescente de 17 años, quien, según informaron fuentes policiales, cuenta con antecedentes por robos registrados en la Ciudad de Buenos Aires.
La fuga
El procedimiento se inició cuando efectivos de la División Anillo Digital detectaron a dos personas que circulaban en una motocicleta Bajaj Rouser 200 sin casco, a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, en dirección hacia el Riachuelo.
Ante la situación, los agentes realizaron señales lumínicas y sonoras para que los ocupantes detuvieran la marcha. Sin embargo, los motociclistas hicieron caso omiso, aceleraron y comenzaron una fuga por la traza interjurisdiccional.
La persecución se extendió durante varios kilómetros hasta que los policías lograron interceptarlos en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Villa Madero, en la provincia de Buenos Aires.
Choque durante el escape
En el intento por continuar con la huida, los sospechosos realizaron maniobras evasivas y terminaron impactando contra el patrullero.
Según se informó, la motocicleta chocó contra el paragolpes delantero del móvil y también contra la puerta del conductor. Tras perder el control del rodado, ambos ocupantes cayeron y fueron reducidos por los efectivos.
Luego de ser detenidos, los policías verificaron sus identidades mediante los sistemas informáticos correspondientes.
La moto tenía signos de haber sido robada
Durante la inspección del vehículo, los agentes constataron que la motocicleta no contaba con la llave de ignición y presentaba daños en el tambor de arranque, elementos que permitieron establecer que el rodado había sido sustraído previamente.
Además, se confirmó que ambos sospechosos tenían domicilio en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.
El acompañante, un adolescente de 17 años, registraba cuatro antecedentes por robo en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, acumulados entre 2023 y 2025.
La causa quedó en manos de la Justicia de menores
La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N° 7, dirigido por Gonzalo Oliver de Tezanos, con intervención de la Secretaría N° 21 de Vanina Sanzol.
Desde ese organismo se dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de "encubrimiento automotor" y validar la detención de ambos sospechosos.
En el marco de las medidas judiciales, el adolescente de 17 años fue trasladado al Instituto Inchausti, mientras que la motocicleta Bajaj Rouser quedó secuestrada para la realización de las pericias correspondientes.