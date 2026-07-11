Un insólito y frustrado intento de robo terminó con un hombre de 34 años tras las rejas en el mediodía de este viernes, luego de que intentara ocultarse en un colectivo del transporte público tras cometer el golpe en la vía pública de la ciudad de Santa Fe.
Un ladrón perpetró un robo y trató de escapar en colectivo
El hecho ocurrió el viernes en la intersección de Avenida López y Planes y Domingo Silva. El rápido accionar policial permitió recuperar las pertenencias de la víctima.
El episodio fue detectado por efectivos del Comando Radioeléctrico, dependientes de la Unidad Regional Uno, que se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo por la zona de Avenida López y Planes y Domingo Silva, en barrio Barranquitas.
Tumulto
En ese momento, los agentes divisaron un fuerte desorden en el interior de un colectivo que permanecía estacionado sobre la calzada, lo que motivó su inmediata intervención.
Al acercarse al lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 57 años. La víctima relató que, momentos antes, un desconocido le había sustraído diversas pertenencias del interior de su vehículo.
Tras percatarse del robo, el damnificado logró identificar al sospechoso, quien en un intento por escapar de la escena del hecho, se subió al colectivo como un pasajero más.
Atrapado
Con los datos aportados por la víctima, el personal policial procedió a la aprehensión del presunto delincuente dentro de la unidad de transporte.
Durante el procedimiento, las autoridades lograron recuperar la totalidad de los elementos robados, los cuales fueron devueltos a su dueño en el acto.
Finalmente, el detenido fue trasladado a la Comisaría 2a por razones de jurisdicción, donde quedó a disposición de la fiscalía en turno.
En tanto, el damnificado se acercó a la dependencia policial para radicar la denuncia correspondiente y cumplimentar los trámites legales.