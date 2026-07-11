A casi dos años de la denuncia en su contra, el policía acusado de haber abusado de una cadete en el Instituto de Seguridad Pública (ISEP) llegará a la instancia del juicio oral.
Llega a juicio el policía acusado del presunto abuso a una cadete en el ISEP
El debate oral y público fue fijado para finales de julio. El agente está imputado por un hecho ocurrido en septiembre de 2024 dentro del instituto de Recreo. Declararán más de 20 testigos.
Se trata de Juan Martín Brussa, el oficial imputado por haber agredido sexualmente a una joven en la institución ubicada en la ciudad de Recreo, quien permanece en prisión preventiva.
La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Primera Instancia de los tribunales de Santa Fe fijó el comienzo del juicio para los últimos días de julio.
En un depósito
El hecho atribuido a Brussa tuvo lugar el jueves 12 de septiembre de 2024, y generó una fuerte conmoción institucional. Según la acusación fiscal, el policía aprovechó su función y la vulnerabilidad del entorno para llevar a cabo tocamientos contra la víctima en un depósito cercano al sector de cocina del establecimiento, sitio donde la joven se encontraba prestando servicios.
La rápida reacción de la cadete, quien logró sacarse de encima al agresor y radicar la denuncia ese mismo día, permitió una intervención inmediata de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación.
La acusación que pesa sobre el imputado es la de autor de "abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por personal policial en funciones", y se solicitará que la condena sea a 8 años de prisión.
Agenda de juicio
Según el cronograma informado por la OGJ, el debate oral y público comenzará formalmente el próximo 23 de julio. Durante esa jornada y la del 24, se realizarán los alegatos iniciales de las partes y se desarrollará la etapa de declaración de testigos.
El tribunal encargado de juzgar la conducta de Brussa estará compuesto de forma unipersonal por la jueza Celeste Minniti, quien deberá evaluar las pruebas presentadas.
El MPA estará representado en esta instancia por la fiscal Laura Gerard, quien llevará adelante la acusación que inicialmente fuera impulsada por el fiscal Matías Broggi durante la etapa investigativa. Por su parte, el acusado contará con la asistencia técnica del abogado defensor Franco Scali.
A priori, el juicio se desarrollará en la sala 1 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe, aunque eso podría sufrir modificaciones.
21 testigos
Uno de los puntos centrales del debate será la producción de la prueba testimonial. Se confirmó que citarán a un total de 21 testigos para declarar ante la jueza Minniti. Entre ellos se espera el relato fundamental de la víctima, así como de personal del ISEP que pudo haber tenido conocimiento del hecho o de las circunstancias que rodearon el incidente en el depósito de la cocina.
Tras la finalización de la etapa probatoria, el cronograma establece que el lunes 27 de julio se realizarán los alegatos de clausura, donde tanto la fiscalía como la defensa expondrán sus conclusiones finales y pedidos de pena o absolución.
Finalmente, el proceso concluiría el martes 28 de julio, fecha en la que se espera que la jueza de a conocer su veredicto.