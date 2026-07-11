Más de 20 disparos

Estaba prófugo, lo atacaron a tiros y consiguió domiciliaria por su estado de salud

Lucas Exequiel Figueroa, de 32 años, fue sorprendido por un grupo de atacantes que abrió fuego contra él en Mar del Plata. Recibió cinco impactos de bala y, debido a las secuelas del ataque, la Justicia autorizó que continúe cumpliendo la condena en el domicilio de un familiar.