Un condenado de 32 años obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria luego de haber sido atacado a tiros mientras permanecía prófugo tras incumplir una salida transitoria. La Justicia consideró que su delicado estado de salud requiere cuidados médicos que el Servicio Penitenciario no puede garantizar dentro de una unidad carcelaria.
Estaba prófugo, lo atacaron a tiros y consiguió domiciliaria por su estado de salud
Lucas Exequiel Figueroa, de 32 años, fue sorprendido por un grupo de atacantes que abrió fuego contra él en Mar del Plata. Recibió cinco impactos de bala y, debido a las secuelas del ataque, la Justicia autorizó que continúe cumpliendo la condena en el domicilio de un familiar.
Se trata de Lucas Exequiel Figueroa, quien fue baleado el pasado 28 de marzo en el barrio Fray Luis Beltrán de Mar del Plata mientras caminaba junto a su pareja. El hombre recibió cinco impactos de bala y, tras el ataque, permaneció internado en estado crítico.
Un ataque con más de 20 disparos
El episodio ocurrió cuando Figueroa se encontraba en la vía pública junto a su novia y fue sorprendido por un grupo de entre cuatro y cinco personas que descendieron de un vehículo y comenzaron a disparar.
De acuerdo con la investigación, los atacantes efectuaron más de 20 disparos, de los cuales cinco alcanzaron al condenado. Luego del ataque, fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internado debido a la gravedad de sus heridas.
En ese mismo momento, las autoridades confirmaron que sobre él pesaba una orden de captura, ya que no había regresado a la Unidad Penal N° 37 de Batán luego de una salida transitoria.
La Justicia tuvo en cuenta su estado de salud
El juez de Ejecución Penal N° 1, Ricardo Perdichizzi, había rechazado inicialmente el pedido para que Figueroa continuara el cumplimiento de la pena en su domicilio, debido al incumplimiento del régimen otorgado.
Sin embargo, la Cámara revisó esa decisión y consideró que las consecuencias médicas derivadas del ataque representaban una situación excepcional. Por ese motivo, autorizó que continúe detenido en la vivienda de su madre, ubicada en Quequén, bajo monitoreo electrónico y con un nuevo tutor.
Los informes médicos incorporados al expediente señalaron que el hombre sufrió lesiones de extrema gravedad. Los proyectiles afectaron órganos internos, obligaron a realizarle una esplenectomía y actualmente requiere cuidados específicos por una colostomía.
Además, conserva balas alojadas en ambas manos y en el antebrazo izquierdo, perdió movilidad en una de sus manos y es considerado un paciente inmunodeprimido.
Las limitaciones del sistema penitenciario
Según los especialistas que evaluaron su situación, la Unidad Penal N° 37 no cuenta con los recursos necesarios para garantizar el tratamiento de inmunización, los controles médicos frecuentes y la atención especializada que requiere.
Esos factores fueron determinantes para que los camaristas resolvieran modificar la modalidad de cumplimiento de la condena y permitir que permanezca en un domicilio bajo supervisión.
Antecedentes judiciales
Figueroa también estuvo involucrado en una causa iniciada en 2018 por la muerte de Lucas Iván Cabito, integrante de una banda con la que mantenía un conflicto previo.
En ese expediente, fue absuelto en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, que consideró que había actuado en legítima defensa luego de que la víctima ingresara armada a una vivienda donde él se encontraba.