En el marco de una investigación por presunta infracción al artículo 128 del Código Penal, vinculada a la producción y tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI), la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a un hombre tras un allanamiento en la capital provincial.
Detuvieron a un hombre en una causa por material de abuso sexual infantil
El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones en inmediaciones de la calle Saavedra al 2000. Durante el allanamiento se secuestraron computadoras, celulares y dispositivos de almacenamiento que serán peritados.
El procedimiento, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, fue ejecutado el pasado viernes por la noche por el personal de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género.
Las tareas de los agentes se concentraron en un domicilio ubicado en las inmediaciones de calle Saavedra al 2000.
Evidencia
Durante la requisa del inmueble, los investigadores incautaron una gran cantidad de dispositivos electrónicos que resultan clave para el avance de la causa.
Entre los elementos secuestrados se encuentran cinco teléfonos celulares, una computadora notebook, un pendrive y una tarjeta micro SD. Todos estos artefactos serán sometidos a peritajes informáticos en las próximas horas.
Sospechoso
Por disposición de la fiscal interviniente, la Dra. Natalia Giordano, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención del principal sospechoso, identificado por sus iniciales como I. H. J. R.
El implicado fue trasladado y alojado en la Subcomisaría 6ª de la Unidad Regional I, donde quedó a disposición de la Justicia.
Cabe destacar que la medida judicial fue formalmente ordenada por la jueza penal, la Dra. Cecilia Labanca.