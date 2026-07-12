En Buenos Aires

Festejos por Argentina en el Obelisco: 13 personas fueron atendidas tras incidentes

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 convocó a miles de hinchas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la celebración se registraron incidentes aislados que dejaron 13 personas asistidas por el SAME y motivaron un operativo de seguridad en la zona.