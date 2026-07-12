La victoria de la Selección argentina sobre Suiza y el pase a las semifinales de la Copa del Mundo volvió a movilizar a miles de hinchas que se concentraron en el Obelisco y sus alrededores para celebrar el triunfo.
Festejos por Argentina en el Obelisco: 13 personas fueron atendidas tras incidentes
La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 convocó a miles de hinchas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la celebración se registraron incidentes aislados que dejaron 13 personas asistidas por el SAME y motivaron un operativo de seguridad en la zona.
Aunque la mayor parte de la jornada transcurrió en un clima festivo, el cierre de los festejos estuvo marcado por algunos incidentes que requirieron la intervención de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
El SAME asistió a 13 personas durante los festejos
Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), un total de 13 personas recibió atención médica en distintos puntos del centro porteño como consecuencia de situaciones ocurridas durante la concentración de simpatizantes.
De acuerdo con el reporte oficial, la mayoría de las asistencias correspondieron a traumatismos leves, golpes, caídas y otras lesiones producidas en medio de la gran cantidad de personas que se reunió para celebrar la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Ninguno de los casos presentaba, en principio, riesgo de vida.
Las ambulancias permanecieron desplegadas en las inmediaciones del Obelisco desde antes de finalizar el encuentro entre Argentina y Suiza, previendo una importante convocatoria de público una vez consumada la victoria del seleccionado nacional.
Además del personal sanitario, participaron del operativo efectivos de la Policía de la Ciudad, agentes de tránsito y equipos de prevención que trabajaron para ordenar la circulación peatonal y vehicular en una de las zonas de mayor concentración de personas.
Las autoridades señalaron que, si bien hubo algunos episodios de tensión y desorden, la situación pudo ser controlada sin que se registraran hechos de gravedad ni daños de gran magnitud.
El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas en las avenidas 9 de Julio y Corrientes, mientras se desarrollaban los festejos.
Una celebración multitudinaria con algunos episodios de violencia
Como ocurrió en anteriores victorias de la Selección argentina, el Obelisco volvió a convertirse en el principal punto de encuentro para los hinchas. Apenas finalizado el partido comenzaron a llegar familias, grupos de amigos y simpatizantes con banderas, camisetas e instrumentos musicales para celebrar el pase a semifinales.
Los cánticos, las caravanas de vehículos y las muestras de apoyo al seleccionado dominaron buena parte de la noche. Sin embargo, con el correr de las horas también se produjeron algunos enfrentamientos aislados entre grupos de personas y episodios de vandalismo que motivaron la intervención policial.
Fuentes oficiales indicaron que algunos individuos arrojaron objetos contra efectivos de seguridad y realizaron daños menores sobre mobiliario urbano, situaciones que derivaron en procedimientos para restablecer el orden en distintos sectores del microcentro.