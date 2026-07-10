La victoria de Francia ante Marruecos por el Mundial 2026 derivó en una noche de tensión en la capital francesa, donde los festejos terminaron mezclados con incidentes, destrozos y enfrentamientos con la Policía.
Tensión en París: festejos, disturbios y enfrentamientos tras la clasificación de Francia a semifinales
Pese al fuerte operativo policial, los festejos terminaron con disturbios, bengalas, destrozos y enfrentamientos en distintos puntos de la capital.
La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026, tras vencer a Marruecos, provocó una masiva movilización de hinchas en distintos puntos de París. Miles de personas salieron a las calles para celebrar el triunfo del seleccionado local, pero la jornada terminó con escenas de caos y un fuerte despliegue policial.
Los principales focos de concentración se registraron en los Campos Elíseos y en otras zonas emblemáticas de la capital francesa, donde desde varias horas antes del partido ya se habían reunido simpatizantes para seguir el encuentro en bares, pantallas gigantes y espacios públicos.
Tras el pitazo final, los festejos comenzaron a desbordarse. En medio de la multitud se registraron bengalas, fuegos artificiales, corridas, vehículos rodeados por grupos de personas y algunos destrozos en la vía pública.
La Policía intervino para dispersar a los sectores más violentos y contener los incidentes. Según los primeros reportes, hubo enfrentamientos entre efectivos y grupos de manifestantes, en una noche marcada por la tensión y el despliegue de fuerzas de seguridad.
Las autoridades francesas ya habían catalogado el partido como de alto riesgo, debido a los antecedentes registrados tras el cruce entre Francia y Marruecos en el Mundial de Qatar 2022, cuando también se produjeron incidentes en distintas ciudades del país.
En redes sociales circularon numerosos videos de los disturbios, con imágenes de fuegos artificiales, corridas y enfrentamientos en plena calle. La clasificación francesa, que debía ser una noche de celebración deportiva, terminó convertida en una postal de descontrol en París.